Telangana CM Revanth Reddy celebra una reunión clave sobre la reserva de BC







Ministro Principal de Telangana Revanth Reddy El martes celebró una reunión crucial en su residencia para discutir la cuestión de las reservas de las clases atrasadas (BC), dijo la Oficina del Ministro Principal (CMO). A la reunión asistieron el viceministro principal Mallu Bhatti Vikramarka, el encargado del Congreso estatal, Meenakshi Natarajan, el presidente del PCC, Mahesh Kumar Goud Srihari, y Ponguleti Srinivas Reddy.

La reunión se centró en discutir la estrategia y los argumentos que se presentarán mañana en el Tribunal Superior, donde se conocerá el caso Reserva BC. El viceministro principal de Telangana, Mallu Bhatti Vikramarka, informó que la Corte Suprema había desestimado la petición presentada por Gopal Reddy oponiéndose a la decisión del gobierno estatal de aumentar la cuota de OBC al 42% en los organismos locales.

Vikramarka dijo que los defensores del gobierno de Telangana presentaron todos los hechos ante la Corte Suprema, tras lo cual la petición de Gopal Reddy fue desestimada. «En la Corte Suprema, nuestros principales defensores pusieron todo en conocimiento del tribunal, y el tribunal desestimó el caso a favor del estado de Telangana», dijo Mallu Bhatti Vikramarka a ANI.

Mientras tanto, telangana El ministro de la clase retrógrada, Ponnam Prabhakar, dijo que el gobierno de Telangana tomó la decisión de mejorar la cuota de OBC del 42 % después de una cuidadosa encuesta y mencionó que cuentan con el apoyo de todos los partidos políticos. «Hoy comparecimos ante la Corte Suprema. Esperamos que haya un resultado positivo en nuestro caso… El gobierno de Telangana tomó esta decisión después de una cuidadosa encuesta, y el apoyo de todos los partidos políticos está ahí», dijo Prabhakar.

Prabhakar declaró hoy que la decisión se tomó después de una encuesta, tras la cual se buscó la aprobación del gabinete. Se redactó un proyecto de ley después de su presentación en la asamblea. Afirmó que el gobierno convirtió el proyecto de ley en ley, tras lo cual fue enviado al gobernador y posteriormente al presidente Droupadi Murmu. Dijo que el asunto está pendiente con el presidente desde hace cinco meses.

«Después de la encuesta, obtuvimos la aprobación del gabinete, luego lo presentamos en la Cámara y luego redactamos un proyecto de ley. Lo convertimos en una ley y la enviamos al Gobernador. El Gobernador se la envió al Presidente. Han pasado cuatro o cinco meses… Todo esto está pendiente con el Gobernador o el Presidente. Hemos realizado una encuesta de castas. Todos los partidos políticos la aprobaron por unanimidad en la Asamblea», dijo.

El Ministro de Telangana mencionó que como el asunto está pendiente con el Presidente, se presentó un caso contra la reserva de la OBC en el Tribunal Superior, cuya audiencia fue pospuesta para el 8 de octubre. Señaló que también se ha presentado una petición en el Tribunal Supremo, a pesar de que el asunto está pendiente en el Tribunal Superior.

«Algunas personas presentaron un caso en el tribunal superior para detener esto. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Superior y fue aplazada para el día 8. Mientras el caso sigue ahí, algunos están tratando de contrarrestarlo llamando a las puertas de la Corte Suprema… Obtendremos justicia en la Corte Suprema y en el Tribunal Superior, y tenemos la esperanza de que las elecciones se celebren con un 42% de reservas», dijo.

El 26 de septiembre, el Gobierno de Telangana ordenó la reserva del 42 por ciento de escaños y puestos en organismos locales para las clases atrasadas del estado, dijo la oficina del Ministro Principal en un comunicado de prensa. En una carta fechada el 26 de septiembre, la oficina del Ministro Principal de Telangana decía: «El Estado de Telangana, que nació el 2 de junio de 2014, fue el resultado de una lucha prolongada y decidida del pueblo de Telangana para lograr las aspiraciones de su pueblo. Uno de los objetivos más preciados del movimiento era la necesidad de un crecimiento inclusivo y un desarrollo equitativo, particularmente de las comunidades marginadas».

De acuerdo con el mandato constitucional de igualdad y justicia social, el Estado de Telangana reconoce a la importante población de Clases Atrasadas (BC) y se compromete a promover su bienestar, inclusión y desarrollo equitativo.

