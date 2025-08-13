Telangana CM Reddy afirma Chandrababu Naidu en "tocar" con Rahul Gandhi







Jefe de YSRCP y ex primer ministro de Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy El miércoles, alegó que el líder del Congreso, Rahul Gandhi, está en «toque» con él a través de Telangana CM Revanth Reddy «en una línea directa».

Afirmó que Rahul Gandhi evita hablar sobre discrepancias votantes en Andhra Pradesh porque el primer ministro N Chandrababu Naidu está en contacto con el líder de la oposición en el Lok Sabha.

Revanth Reddy declaró: «¿Por qué Rahul Gandhi habla sobre Arvind Kejriwal? … Kejriwal mismo perdió las elecciones de MLA. Rahul Gandhi no habla de Andhra porque Chandrababu está en contacto con Telangana CM Revanth Reddy a través de una línea alta. Entonces, ¿qué debería decir sobre Rahul Gandhi, no está Sescere?» Según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El primer ministro de Telangana también dijo: “Interpreté Rahul Gandhi Mientras hablaba sobre ‘votación coro’ en Delhi, aunque no mencionó la supuesta diferencia de voto del 12.5 por ciento entre lo que se anunció y lo que se contó en Andhra Pradesh «. CM Reddy agregó además: “El Sr. Rahul Gandhi, cuando está en Delhi, habla sobre Vote Chori. ¿Por qué no habla sobre la diferencia de votos del 12.50 por ciento entre lo que se anunció y lo que se contó en Andhra Pradesh? La diferencia fue del 2.5 por ciento «según la agencia de noticias ANI.

Temprano en el día, el diputado del Congreso y el líder de la oposición en el Lok Sabha, Rahul Gandhi continuó su ataque al centro, diciendo que el robo de la votación de uno también es el robo de los derechos e identidad de uno.

El Líder de la oposición en Lok Sabha compartió un video ficticio en la plataforma de redes sociales X que muestra a dos personas, supuestamente del Partido Bharatiya Janata (BJP), coludiendo con los funcionarios de la Comisión Electoral para emitir votos a nombre de otra persona.

Según la agencia de noticias ANI, en el video, se ve a los dos dejando una cabina de votación después de emitir votos falsos, y uno de ellos dice: «Este es un acuerdo tan bueno; la victoria está asegurada ahora». Cuando el verdadero votante, ‘Garib Das’, de 50 años, llega con su identificación de votantes, se le dice que su voto ya ha sido emitido. A su esposa se le dice igual.

El video termina con los dos hombres vistos coludiendo con el oficial de nivel de la cabina (BLO) y golpea la Comisión Electoral, calificándolo de «Elección Chori Aayog».

