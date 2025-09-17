Tejashwi Yadav reclama un gran apoyo para Bihar Adhikar Yatra; Slams Nitish Kumar







Con la elección de Bihar a solo unas pocas semanas de distancia, el fuego entre los líderes del bloque NDA e India ha sido alimentado a su máximo. Poco después del Bihar CM anunciaron un par de esquemas en los últimos dos días, RJD Leader Tejashwi yadavEl miércoles, mientras se acaba con su Bihar Adhikar Yatra, dijo que está haciendo olas en Patna, y miles están llegando a apoyar la marcha.

El segundo día de la Yatra, el líder de RJD, Tejashwi Yadav, expresó la creciente frustración del público con el gobierno actual, citando la corrupción desenfrenada, la extorsión en las oficinas gubernamentales y las estaciones de policía, y un aumento en el crimen que deja a los ciudadanos sintiéndose inseguros en sus propios hogares, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Tejashwi Yadav, mientras se dirigía a los medios el miércoles, dijo: «Hoy es el segundo día de Yatra … Donde quiera que vamos, miles de personas salen a las calles para apoyar este marzo», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Durante el Yatra, Yadav también abordó que el público está enojado con el actual gobierno de Bihar, ya que la corrupción y la extorsión han aumentado en muchas oficinas de bloques y estaciones de policía.

Líder de RJD, mientras critica Nitish Kumar ‘S cumpleaños, dijo que «todo el público de Bihar está furioso con el gobierno actual». La corrupción ha aumentado; La extorsión ha aumentado en las oficinas de bloques y las estaciones de policía «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, afirmó que el crimen ha aumentado hasta el punto de que las personas ni siquiera se sienten seguras en sus hogares. «El crimen ha aumentado tanto que las personas no se sienten seguras incluso en sus propios hogares …» agregó Tejashwi Yadav.

Anteriormente, el líder de Rashtriya Janata Dal también lanzó el ‘Adhikar Yatra` para abordar el desempleo juvenil y garantizar los derechos de las mujeres, el respeto a las maestras y mejorar el sistema de salud y educación en Bihar ayer.

De acuerdo a RJD MP Sanjay Yadav, esta manifestación está cubriendo los distritos que quedaron fuera en el `votante Adhikar Yatra` organizado por el Congreso.

El legislador de RJD, mientras se llevaba al ‘votante Adhikar Yatra’, afirmó que «después de que el» votante Adhikar Yatra`, algunos distritos se quedaron fuera, en el que todos nuestros trabajadores y líderes de allí vinieron y dijeron que los distritos se han omitido, por lo que Tejashwi Ji tomó la decisión de tomar esta yatra respetando sus sentimientos. En segundo lugar, Segundo, Tejashwi Ji está sacando a salir esto con la decisión con la decisión de la decisión con la construcción de esto, lo que respecta a esto y lo que está yendo a esto, lo que se está yendo a lo que está yendo con la decisión de lo que está yendo a la reducción de esto. Bihar.

Antes del lanzamiento de Yatra, Tejashwi Yadav dijo que formarán un gobierno «libre de corrupción» y «libre de delitos» cuando lleguen al poder.

(Con entradas de ANI)





