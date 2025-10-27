Tejashwi Yadav promete eliminar la Ley Waqf y duplicar las asignaciones del panchayat si gana la oposición







Rashtriya Janata Dal (RJD) El líder Tejashwi Yadav, que también es el principal candidato ministerial de la alianza opositora del bloque INDIA, dijo el domingo durante un mitin que si el bloque INDIA gana el poder, la Ley Waqf (Enmienda) sería “arrojada a la basura”.

En manifestaciones públicas consecutivas en los distritos de Katihar, Kishanganj y Araria, dominados por musulmanes, Yadav dijo que su padre, Lalu Prasad, el jefe del RJD, nunca se comprometió con las fuerzas comunales del país.

En abril el Parlamento aprobó la Ley Waqf (enmienda). La NDA, liderada por el BJP, ha elogiado la ley como un paso hacia la transparencia y el empoderamiento de los musulmanes y mujeres atrasados ​​de la comunidad, mientras que la oposición la ha criticado, alegando que infringe los derechos de los musulmanes.

«Si llegamos al poder, crearemos la Autoridad de Desarrollo de Seemanchal para el desarrollo general de la región. Aquí se construirá una universidad de talla mundial, además de un hospital de superespecialidad y un centro de la Universidad Musulmana de Aligarh”, dijo.

Panchayat Raj

Yadav dijo que los subsidios de los representantes del sistema panchayati raj se duplicarán si el bloque INDIA llega al poder en el estado. También anunció una cobertura de seguro y una pensión de 50 rupias lakh para ellos.

El sistema panchayati raj consta de tres niveles de gobierno: zila parroquiad, panchayat samiti y gram panchayat. Los presidentes son conocidos como ‘mukhiya’ (gram panchayat), ‘pramukh’ (panchayat samiti) y ‘adhyaksha’ (zila Parisad).

«Si el bloque INDIA gana el poder, las asignaciones mensuales de los representantes del sistema panchayati raj de Bihar se duplicarán. También aumentaremos sustancialmente el margen monetario, por quintal, de los distribuidores del sistema público de distribución (PDS) en el estado», dijo Yadav a los periodistas aquí.

«Además, ofreceremos préstamos sin intereses por valor de 5 lakh de rupias a los barberos, a quienes se dedican al negocio de la cerámica y a los carpinteros del estado», añadió.

Promesas de copia de NDA

El dirigente del RJD alegó que el Acuerdo de confidencialidad El gobierno estaba copiando las promesas electorales que estaba haciendo. «Prometimos un aumento en la pensión de vejez. El gobierno de Nitish Kumar la aumentó de 400 rupias al mes a 1.100 rupias al mes. Prometo que la aumentaremos a 2.000 rupias al mes», dijo. Anteriormente, Yadav había anunciado que otorgaría el estatus de “empleado permanente” a todos los empleados contractuales del gobierno estatal.

Yadav también había anunciado el “estatus de empleado del gobierno” a alrededor de dos lakh de ‘movilizadores comunitarios’ de ‘Jeevika Didis’ que trabajan en el estado, y un salario mensual de 30.000 rupias para ellos. Además, había prometido proporcionar un puesto de trabajo en el gobierno a cada familia de Bihar.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente