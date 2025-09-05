Tejashwi Yadav lanza un ataque contra BJP por mantener la protesta de Bihar Bandh







Líder de la oposición en el Bihar Asamblea Y el líder de Rashtriya Janata Dal, Tejashwi Yadav, lanzó el viernes un ataque mordaz contra el Partido Bharatiya Janata (BJP) por celebrar las protestas de Bihar Bandh ayer, diciendo que el partido más grande del mundo, BJP, «desató a Thuggery de todo el mundo» en Bihar.

En una publicación compartida en X, Yadav dijo: «Para el Bihar Bandh, podrían haber contratado a personas como para la manifestación. Justo cuando presionan a la policía y la administración en manifestaciones, para el Bandh, podrían haberle dicho a la policía que detuviera el tráfico. El partido más grande del mundo, BJP, ayer en #Bihar desató a Thughugy de todo el mundo».

Tejashwi declaró además que el BJP Los matones vencieron abiertamente a mujeres y maestras, detuvieron a las mujeres embarazadas, empujaron a los ancianos, se portaron mal con las estudiantes, impidieron que los niños fueran a la escuela, detuvieron ambulancias y vencieron a las familias de los mártires. «Pero aún así, estas personas inútiles no podían cerrar ni una sala, ¡y mucho menos un panchayat! ¡Qué vergüenza!» Añadió.

Atacando a los medios de comunicación por no cubrir todos estos «matones de BJP», Yadav dijo: «Los medios sycophant se pusieron fríos sobre la matriz de BJP. Las cosas pobres no tenían ningún debate sobre esto. Si hubiera un estornudo en el ronquido de la oposición, una tormenta de castas de la oposición.

Anteriormente, el jueves, Tejashwi Yadav criticó a la Alianza Nacional Democrática (NDA) sobre el Bihar Bandh y alegó que intentaron «Goondagardi» (hooliganismo). En declaraciones a los periodistas el jueves, Tejashwi Yadav llamó a Bihar Bandh de NDA «Super Flop».

Él dijo: «Bihar Bandh de BJP y NDA fue un súper fracaso. No recibieron el apoyo de ninguna persona en Bihar para el Bandh que habían llamado. Solo intentaron hacer ‘Goondagardi’. maltratado mujeres y paradas ambulancias «.

El jefe de RJD, Lalu Yadav, también arremetió contra el BJP sobre su Bandh en todo el estado, acusando a los trabajadores del partido de «abusar y maltratar» a las mujeres del estado.

Al tomar una publicación en las redes sociales en X, Lalu Yadav cuestionó si el primer ministro Narendra Modi había «ordenado a los miembros de BJP que abusen de las madres, hermanas e hijas de Bihar y Biharis».

«Tiene primer ministro Modi ¿Ordenó a los miembros de BJP que abusen de las madres, hermanas e hijas de Bihar y Biharis hoy? Gujaratis no debe subestimar a Biharis. Este es Bihar. BJP matones y rufianes están abusando de maestras respetadas, mujeres que caminan por las calles, estudiantes, mujeres embarazadas, ancianos y periodistas, participando en altercados físicos y maltratándolos? ¿Es esto apropiado? ¡Vergonzoso! «Se lee en la publicación de las redes sociales.

NDA observó el jueves Bihar Bandh sobre los comentarios despectivos hechos contra el primer ministro Narendra Modi y su difunta madre en un evento de Mahagathbandhan en el estado.

