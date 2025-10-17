Tejas Mk1A realiza su primer vuelo desde HAL Nashik; Las exportaciones de defensa alcanzaron las 25.000 rupias.







El vuelo inaugural del avión Tejas Mk1A en el campus de Nashik de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) el viernes marcó un momento clave en La defensa de la India autosuficiencia, dijo el Ministro de Defensa Rajnath Singh, al tiempo que anunció que las exportaciones de defensa del país han alcanzado un récord de 25.000 millones de rupias.

Hoy se inauguró la tercera línea de producción de LCA Mk1A y la segunda línea de producción de HTT-40 en HAL Nashik y se marcó el primer LCA Mk1A producido en las instalaciones. LCA Mk1A es un símbolo brillante del creciente Aatmanirbharta de la India en defensa. https://t.co/Uoa8rNrNr5 pic.twitter.com/i1Rszk6z9J —Rajnath Singh (@rajnathsingh) 17 de octubre de 2025

«Nuestra exportación de defensa, que solía ser de menos de 1.000 millones de rupias, ahora ha alcanzado un récord de 25.000 millones de rupias. Ahora nos hemos fijado el objetivo de alcanzar 3 lakh crore de rupias en fabricación de defensa nacional y 50.000 millones de rupias en exportaciones de defensa para 2029: Ministro de Defensa Shri @rajnathsingh», compartió la oficina de Singh en una publicación en X.

El Ministro de Defensa inauguró la tercera línea de producción de HAL para el Tejas Mk1A y la segunda línea de producción para el avión HTT-40, informó la agencia de noticias ANI.

«Hoy se inaugura la tercera línea de producción de HAL para el Mk1A y la segunda línea de producción para el avión HTT-40. Felicitaciones a todos por esta ocasión. La tierra de Nashik es histórico: el Señor Shiva reside aquí en la forma de Trimbakeshwar. Esta tierra no es sólo una tierra de fe y devoción, sino que ahora se ha convertido en un símbolo de autosuficiencia. HAL aquí es un símbolo de la fuerza defensiva de la nación”, dijo Singh.

Elogiando la transformación de las instalaciones de Nashik, añadió: «Una vez, este lugar era conocido por producir aviones MiG, pero hoy se ha convertido en un moderno centro de producción de aviones Sukhoi. HAL ha desempeñado el papel de un fuerte pilar para la India».

Al reflexionar sobre los vuelos que presenció, el Ministro de Defensa dijo: «Cuando presencié los vuelos del SU-30, Mk1A y HTT-40 hoy, mi corazón se llenó de orgullo. Este es un verdadero ejemplo de autosuficiencia».

singh También estableció una conexión entre la herencia espiritual de Nashik y su papel de defensa moderno.

«En este campus se puede ver el espíritu del Señor Shiva: por un lado, representa la fabricación de defensa y, por el otro, encarna el poder de destruir a los enemigos», afirmó el Ministro de la Unión.

LCA Mk1A, la variante avanzada de TejasEs un avión de combate multifunción de 4,5 generaciones con aviónica de combate mejorada, capacidades de reabastecimiento de combustible aire-aire y capacidad para llevar a cabo misiones de defensa aérea, ataque terrestre y ataque marítimo.

(Con entradas ANI)









