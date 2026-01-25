Teja Paku Alam recuerda a Persib que tenga cuidado con el PSBS Biak al comienzo de la segunda ronda

VIVA – persib Bandung abrirá la segunda ronda de la Superliga BRI 2025/26 como anfitrión PSBS Ambos. Aunque están en lo más alto de la clasificación, se recuerda a Maung Bandung que no debe ser complaciente cuando se enfrente a equipos de niveles inferiores que intentan volver a subir.

portero persib, Teja Paku Alamdestacó que la posición del PSBS Biak en el puesto 15 no puede utilizarse como punto de referencia único. Según él, el equipo apodado Tormenta del Pacífico todavía tiene amenazas potenciales, especialmente en medio del período de transición para el cambio de entrenador.

Teja destacó las cualidades individuales de los jugadores del PSBS a las que se considera dignos de atención. Mencionó a dos delanteros extranjeros que habían realizado importantes aportaciones a lo largo de la temporada.



Portero de Persib Bandung, Teja Paku Alam

«La competencia en la liga ahora es casi igualada. Aunque el PSBS Biak está último, tiene buenos jugadores, buena calidad y definitivamente debemos ser conscientes de ello», dijo Teja.

Blanco Ruyery, delantero colombiano, ha marcado seis goles, mientras que Luquinhas aportó cinco goles. Este récord es un indicador de que el PSBS sigue siendo peligroso si se le da espacio, especialmente en situaciones de partidos abiertos.

El propio Persib se prepara para este partido con el objetivo de mantener su primera posición en la clasificación frente a la presión de los clubes rivales. Los primeros partidos de la segunda ronda se consideran cruciales para mantener el impulso tras una sólida actuación en la primera mitad de la competición.

Teja espera que su equipo pueda empezar la segunda vuelta con resultados positivos. Consideró que la preparación y la concentración desde el primer partido son factores importantes para mantener la regularidad.

«Definitivamente tenemos que estar siempre preparados porque estamos a punto de entrar en la segunda ronda. Ojalá podamos empezar y tener un buen comienzo», dijo.

El papel de Teja entre los palos es uno de los pilares de la fortaleza de Persib. A lo largo de la primera ronda, registró nueve porterías a cero en 15 apariciones. Persib sólo encajó 11 goles, lo que le convierte en el equipo con mejor defensa hasta el final de la primera vuelta.

Esta condición es una ventaja importante para Persib antes de enfrentarse al PSBS Biak. Sin embargo, la advertencia de Teja enfatiza una cosa: el estatus superior no necesariamente garantiza un partido fácil, especialmente cuando la competición entra en la fase decisiva.