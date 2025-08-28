¡Tegal emocionado! La mujer fue asesinada apuñalada en la pensión

TegalVIVA – Incidente asesinato Sadistic ocurrió en una pensión en Jalan Brantas, aldea de Mintaregen, distrito de Tegal Timur, Tegal City, Central Java, miércoles 27 de agosto de 2025.

El número de muertos se conocía como Sumiati alias Okta (25), residente de la aldea de Cipelem, distrito de Bulakamba, Brebes Regency, Central Java. La víctima de Sumiati estaba cubierta de sangre frente a la pensión que ocupó.

De la información obtenida en la escena, la víctima murió de una puñalada de cuchillo, en el cuello y el pecho. Supuestamente, antes de que la víctima saliera corriendo de la pensión, quisiera pedir ayuda a los residentes. Pero no se salvó debido a sus heridas bastante graves y la víctima yacía en frente de su pensión.

La policía que recibió informes de los residentes de un caso de asesinato inmediatamente llevó a cabo la escena del crimen (TKP). En breve, la policía logró arrestar a un hombre sospechoso del autor con las iniciales TS, un residente de la aldea de Panggung, el distrito de Tegal Timur, la ciudad de Tegal, en la pensión de la víctima.

Desde el interior de la sala de embarque de la víctima, la policía también aseguró un cuchillo de cocina, que supuestamente fue utilizado por TS para matar la vida de la víctima y se sospechaba fuertemente, los perpetradores apuñalaron a la víctima mientras estaban en la habitación.

El Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de la Ciudad de Tegal, AKP Eko Setiabudi, dijo a los periodistas que confirmen la existencia del incidente. También ha asegurado a los presuntos perpetradores de hombres.

«Es cierto que hubo un asesinato en Jalan Brantas, Mintaragen. Para los perpetradores lo hemos asegurado. El cuerpo de la víctima todavía está en el hospital. Con respecto al motivo que todavía estamos investigando», dijo Eko.

Mientras tanto, según EKO, los cuerpos de las víctimas de asesinato están actualmente enterrados en la ciudad de Tegal del Hospital de la Ciudad de Kardinah, para la autopsia. La inclusión de la policía todavía está investigando y cuestionando las declaraciones sospechosas de los perpetradores y testigos, para explorar los motivos del incidente.

«El equipo de la policía regional de Java Central llevará a cabo el cuerpo. Mientras que por el motivo exploramos y realizamos una investigación, incluida la cuestionamiento de las presuntas declaraciones de los perpetradores y testigos», concluyó.

Informe Tri Handoko/Tvone Tegal