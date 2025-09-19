Teddy Ruxpin Película de acción en vivo en las obras de Amazon

Una película de acción en vivo basada en el icónico juguete Animatronic de los 80 Teddy Ruxpin está en proceso en Amazon MGM Studios, Variedad ha aprendido.

La película sobre Teddy Ruxpin, que no es canónica, no es un oso, sino una criatura similar a un oso conocida como «illiop», es producida por Dwayne Johnson y Dany García’s Producciones de Seven Bucks y Dmitri M. Johnson y Michael Lawrence Goldberg’s Cocina con Chris Hazzard y Mike Fontana escribiendo el guión.

Mientras que los detalles sobre la película se mantienen en secreto, las fuentes dicen Variedad El proyecto, que fue ganado por Amazon en una guerra competitiva de licitación, fue lanzado con un tono de «‘Sonic the Hedgehog’ se encuentra con ‘ELF'».

Creado por el ex Imagineer de Disney Ken Forsse, Teddy Ruxpin fue lanzado por la compañía de juguetes Alchemy II en 1985 como el primer juguete de conversación animado del mundo y vendió más de ocho millones de unidades en todo el mundo. Nombrado uno de los 100 mejores juguetes de la revista Time de todos los tiempos, Teddy Ruxpin se expandió a una franquicia de $ 7 mil millones, incluida la serie animada de televisión «The Adventures of Teddy Ruxpin», docenas de libros, juegos interactivos y otros productos.

La película Teddy Ruxpin será producida por Johnson y Goldberg de Story Kitchen, así como a Seven Bucks ‘Johnson, Dany Garcia y Hiram García. Timothy I. Stevenson producirá productores ejecutivos. Kimberly Bialek supervisa la película por siete dólares.

El proyecto Teddy Ruxpin marca la última colaboración para Seven Bucks y Story Kitchen, que actualmente se asocian en desarrollo en una adaptación cinematográfica del videojuego exitoso «It Takes Takes Two» para Amazon MGM Studios.

Las próximas películas de Seven Bucks incluyen «The Smashing Machine», escrita y dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Johnson y Emily Blunt, y la acción en vivo de Disney «Moana», que se estrenará en 2026.

Actualmente bajo un acuerdo de televisión de primer aspecto en Amazon MGM Studios, Story Kitchen es la próxima serie de «Tomb Raider» de Amazon y un programa de televisión basado en El videojuego de Square Enix «Life Is Strange». En el lado de la película, Story Kitchen está produciendo una adaptación de La «ficción dividida» de Hazelight, protagonizada por Sydney Sweeney y dirigida por Jon M. Chu.

