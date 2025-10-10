Ted Sarandos y Guillermo del Toro presentan los planos del estudio Stop-Motion



Director de “Frankenstein” guillermo del toro y jefe de Netflix Ted Sarandos han revelado planes para un estudio pionero de stop-motion que se construirá en la prestigiosa escuela Gobelins de Francia, entre cuyos famosos alumnos se encuentra el director de “Despicable Me”, Pierre Buffin.

El viernes, la pareja le dijo a un grupo selecto de periodistas de la escuela Gobelins de París que el proyecto brindará a la próxima generación de artistas de animación la oportunidad de aprender, colaborar, innovar y superar los límites del arte del stop-motion.

Más que un simple centro de formación, el estudio de stop motion está cofundado por Del Toro y Netflix, y está siendo concebido como un laboratorio viviente de experimentación e investigación.

El proyecto también es un homenaje al legado del fallecido Mark Gustafson, cuyo trabajo inspiró a Del Toro, creador del cuadro stop-motion “Pinocho”.

Netflix también cuenta con asociaciones con fuerzas creativas dentro de la industria de la animación en Francia, en particular con marcas como Fortiche (“Arcane”), TAT (“Astérix: Le Combat des Chefs”) y Blue Spirit (“Blue Eye Samurai”).

Al reflexionar sobre cómo Netflix se sumó a la iniciativa, del Toro dijo que Sarandos se le acercó y le preguntó qué había en su lista de deseos. «Le dije: ‘Eres multimillonario. Si sigues conmigo, te haré millonario’. Creo que es imperativo mirar las cosas que hay que preservar, aunque a corto plazo no se vea claramente por qué, salvo que para algunas personas son muy importantes. Cuando apoyó a ‘Pinocho’ después de casi 20 años persiguiéndolo, eso fue importante”.

Del Toro dijo que él y Netflix se están embarcando en una segunda aventura en stop motion basada en la novela “El gigante enterrado” del premio Nobel Kazuo Ishiguro. “El momento para esta escuela es perfecto porque luego podemos integrar a las personas que entran o salen de ella a ese proyecto como aprendices o personas que aprenden el oficio de crear decorados o títeres”, dijo.

Sarandos dijo que se sintió atraído por la animación stop motion porque todo está hecho a mano.

«Lo que realmente me encanta del stop motion en un entorno educativo es que lo que aprendí de este hombre (del Toro) es que el stop motion es hacer cine. Es diseño de vestuario, escenografía, iluminación, cámara, es todo. Cada disciplina que haces para hacer una película, la haces en animación stop motion. El toque humano es algo que la gente ve a través de él», dijo Sarandos.

En última instancia, del Toro desea que el estudio de stop motion construya futuros puentes entre los creadores europeos y latinoamericanos.

«En México, particularmente, el stop motion siempre necesita urgentemente apoyo. No reciben mucho apoyo del gobierno de allá. Creo que lo importante es que Europa y América Latina estén vinculadas, se abre todo un camino de esperanza», dijo.

Durante la presentación, del Toro también intervino con franqueza sobre el debate actual sobre la amenaza de la IA y dijo que era importante “diferenciar el término IA como herramienta e IA como propuesta para generar creatividad”.

«Si nos fijamos en un sistema de partículas que se ha utilizado en animación durante más de 15 años, ese sistema contiene elementos que podrían verse como IA. La IA generativa es una conversación diferente», dijo del Toro.

“Hace unos meses, alguien de un alto cargo me escribió y me preguntó: ‘¿Cuál es su postura sobre la IA?’ Y respondí el correo electrónico diciendo: ‘Preferiría morir’.

«Creo que la animación es muy frágil porque la animación a nivel industrial es una cuestión de coste y de tiempo. Y lo que sí sé, habiendo estado en la animación desde que era un adolescente, es que a veces es eso lo que se desea, el tiempo. Me encanta hacer ‘Pinocho’ porque tengo más de dos años para cambiar de opinión. Es como ver un accidente en cámara lenta. Tienes tiempo para bajarte del coche», bromeó del Toro, quien argumentó que «el stop motion es el equivalente a slow food en la industria culinaria” y señaló que “la idea de que más rápido es mejor es algo que siempre venden los grandes intereses industriales”.

Dijo que el stop motion era único porque “en una era en la que la IA puede inmiscuirse en cualquier otra forma de animación, el stop motion es a prueba de IA”.

Sarandos, por su parte, dijo Variedad después de la presentación, que ve “la IA como una herramienta para el creador, no como una herramienta creativa en sí misma”.

«Creo que la idea de que la IA supere en imaginación a las cosas y a los humanos es bastante improbable. Es toda la antítesis de aquello para lo que fue creada», dijo Sarandos.

Sarandos continuó: «La IA está destinada a tomar todas las cosas que se han hecho alguna vez y brindar el resultado más predecible, que es lo opuesto a lo que los escritores intentan hacer cuando escriben un guión o lo que un cineasta intenta hacer cuando cuentan una historia. Así que no me pongo demasiado nervioso porque desplace la creatividad».

Del Toro y Sarandos presentaron el estreno mundial de «franceinstein” en el Festival de Cine de Venecia junto a Óscar Isaac y Jacob Elordi. La épica esperada de 120 millones de dólares recibió una larga ovación y se habla de ella como una de las principales candidatas a los premios de Netflix.