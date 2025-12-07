Ted Sarandos se reunió con Trump antes del acuerdo con Netflix y Warner Bros.

Ted Sarandos obtuvo una reunión crítica con el presidente Donald Trump en las semanas previas a netflixEl exitoso acuerdo de 82.700 millones de dólares para comprar Warner Bros. y HBO Max, según fuentes familiarizadas con la confab. La reunión, que tuvo lugar en la Oficina Oval y duró más de una hora, se produjo el 24 de noviembre.

La conversación pretendía cubrir una variedad de temas, incluida la posibilidad de un incentivo fiscal federal para el cine. Sin embargo, dicen las fuentes, gran parte de la conversación fue sobre la oferta de Netflix por Warner Bros. y HBO Max. Un portavoz de Netflix declinó hacer comentarios.

La reunión de Sarandos con Trump fue informado inicialmente por Bloombergque decía que el codirector ejecutivo de Netflix abandonó la reunión con «la impresión» de que el transmisor «no enfrentaría una oposición inmediata». [to its Warner Bros. bid] de la Casa Blanca”. Netflix aún necesita obtener la aprobación regulatoria para la compra, y los críticos, incluida la senadora Elizabeth Warren, ya han expresado preocupaciones antimonopolio.

A ellos se unen muchas partes de la comunidad creativa. Aunque algunas figuras, incluidos los ganadores del Oscar Sean Baker y Jane Fonda, han planteó preocupaciones Sobre el acuerdo, varios cineastas y productores de primer nivel están discutiendo la publicación de una carta abierta oponiéndose a la venta, dicen las fuentes. Les preocupa que, al absorber a Warner Bros., el transmisor elimine a uno de los mayores distribuidores de cines, poniendo en peligro la salud financiera de los cines. Sin embargo, muchos de estos artistas también tienen proyectos en Netflix o acuerdos con la compañía y se preocupan por las consecuencias. La esperanza es que puedan atraer suficientes firmantes para que haya seguridad en el número.

Netflix superó a Paramount-Skydance, que había sido muy favorecida para comprar Warner Bros. debido a los vínculos familiares de David Ellison con el presidente y su enorme riqueza, así como a Comcast, que también hizo una oferta. Paramount-Skydance ha señalado que podría emprender acciones legales, acusando a Warner Bros. de llevar a cabo un proceso de licitación injusto.

Sarandos y su esposa, la ex embajadora de Estados Unidos en las Bahamas Nicole Avant, han organizado varios eventos de recaudación de fondos demócratas a lo largo de los años, incluido el del ex presidente Joe Biden. Pero Sarandos ha hecho propuestas al mundo de Trump. A fines del año pasado, el jefe de Netflix viajó a Mar-a-Lago para cenar con Trump antes de su toma de posesión.

En una entrevista con Variedad La primavera pasada, Sarandos se negó a dar detalles sobre su reunión, calificándola de una comida “privada”. Cuando se le preguntó si alguna vez haría un proyecto creativo con los Trump, como lo hizo la compañía con el ex presidente Barack Obama y Michelle Obama, cuyo Higher Ground tiene un acuerdo con Netflix, Sarandos objetó.

«No sé qué hace creativamente», dijo. «Tiene las manos ocupadas».