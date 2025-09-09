Ted Evans investiga una comunidad sorda insular en ‘Retirado’

Ted Evans «Retiro«Se lleva a cabo fuera de la sociedad: sus personajes, que viven en un complejo llamado Chilmark, comparten una identidad sorda pero se niegan a llamarse sordos, declarando que esa etiqueta fue impedida por la audiencia. Matt (James Joseph Boyle) ha estado feliz entre este grupo hasta ese tipo clásico, un extraño enigmático (Anne Zander) lo obliga a enfrentar lo que realmente está bajo la superficie de Chilmark.

«Retiro» se proyecta en TIFF a partir del 6 de septiembre, y Evans, un cineasta debut que es sordo y se comunica a través del lenguaje de señas británico, así como el inglés hablado, habló con Variedad Sobre la película, la comunicación en la pantalla y las oportunidades para los actores sordos.

Diferentes naciones usan diferentes versiones del lenguaje de señas, y tengo curiosidad por saber qué se agregó un elenco verdaderamente internacional a este proyecto.

Las personas sordas provienen de todo el mundo, y aunque nos comunicamos en diferentes idiomas, la experiencia sorda es familiar. Darle a Chilmark una identidad internacional amplió nuestro alcance.

Entiendo que el lenguaje de señas que los actores crearon para ser utilizados en Chilmark es su propio lenguaje, enfatizando que este es un culto, sellado del mundo.

No lo llamaría un idioma, definitivamente un dialecto. Fue muy divertido trabajar con nuestro director de lenguaje de señas y nuestro consultor, junto con un elenco que trajo una afluencia de BSL, ASL, DGS, que es el lenguaje de señas alemán.

Sé que mucha gente solo va a ver el lenguaje de señas. Pero cada signo que creamos tiene un significado. Creamos un glosario que se pensó con mucho cuidado. Estos pequeños detalles están en la película para que las personas descubran, si lo desean.

¿Existe una dimensión política para que el culto sea tan insistentemente separatista de la sociedad auditiva?

Realmente no estoy dispuesto a hacer ningún punto. Pero cuando piensas en la comunidad sorda en general, el 95% nacen de familias oyentes. No nos enseñan sobre nuestra cultura e historia en las escuelas. Nadie nos dice cómo ser sordo. Se alienta a la mayoría de nosotros a asimilar y arreglar nuestra sordera, y eso puede crear mucho aislamiento.

Estaba pensando en lo que nos hace conectarnos, lo que nos hace pertenecer. La gente busca ser entendida, a veces eso va más allá del idioma. Ese vínculo tácito es precioso, y lo que une a mucha comunidad.

Hay una historia tan rica de películas sobre cultos. ¿Hubo películas específicas que usaste como inspiración?

Obviamente, «The Master» – Soy un gran fanático de Paul Thomas Anderson. También me gusta «Martha Marcy May Marlene». Pero la mayor parte de mi inspiración proviene de la no ficción. Me topé con eso por casualidad: no pude dormir una noche, encendí la televisión y fue un documental de Jonestown. Fue una introducción un poco extrema.

Fui al internado cuando era muy joven, fui cuando tenía 10 años y estuve allí durante siete años con otros 150 niños sordos. Esto fue en Brighton, en el sur de Inglaterra, en un valle, cortado del mundo exterior. Cuanto más desarrollé esta historia, más vi una oportunidad para explorar la construcción de la identidad dentro de la estructura de un culto.

¿Crees que las oportunidades para los actores sordos están mejorando en general?

Definitivamente está mejorando. Pero es difícil para los actores sordos: trabajan muy duro, para tan pocas oportunidades. Todo se reduce a la escritura: necesitan historias que no sean solo sobre su sordera.

¿Qué tipo de proyectos futuros te emocionan?

Me apasiona mucho el cine del lenguaje de señas. Veo mucho potencial en el lenguaje de señas, tejiéndolo en el grano de la película, editándolo como combate o danza. Ojalá haya mucho más por venir.