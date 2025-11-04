Ted Danson asume un nuevo caso

netflix ha lanzado el primer tráiler de “Un hombre por dentro”Temporada 2.

En el tráiler, Charles Nieuwendyk (Ted Danson) anhela un nuevo y jugoso caso de investigador privado cuando lo llaman para investigar un robo en un campus universitario. Mira el tráiler completo a continuación.

La segunda temporada de “A Man on the Inside” se estrena en Netflix el 20 de noviembre. La descripción oficial de la nueva temporada dice:

«Ansioso por asumir otro gran caso encubierto, Charles Nieuwendyk tiene su oportunidad cuando un misterioso chantajista ataca al presidente de Wheeler College, Jack Berenger (Max Greenfield), quien recluta a Charles para trabajar encubierto como profesor. ¿Quién está haciendo estas amenazas? ¿Tiene algo que ver con el multimillonario iconoclasta Brad Vinick (Gary Cole), un graduado de Wheeler, y su propuesta de donación a la escuela? Charles encuentra una gran cantidad de posibles sospechosos, pero su atención se desvía por un espíritu libre. La profesora de música Mona (Mary Steenburgen), cuyo entusiasmo por la vida despierta sentimientos que creía haber enterrado después del fallecimiento de su esposa, ¿está listo para abrir su corazón nuevamente en esta etapa de su vida y, lo que es más importante, se ha enamorado del mismo criminal que fue enviado a desenmascarar?

“Mientras tanto, su hija Emily (Mary Elizabeth Ellis) se inspira en los cambios de su padre y descubre una pasión ignorada durante mucho tiempo, mientras que la investigadora privada Julie (Lilah Richcreek Estrada) se embarca en su propio viaje de crecimiento mientras se reconecta con una figura importante de su pasado”, continúa la sinopsis.

El elenco de la segunda temporada también incluye a Stephanie Beatriz, Michaela Conlin, Lisa Gilroy, Stephen McKinley Henderson, Madison Hu, Sam Huntington, Jason Mantzoukas, Constance Marie, Linda Park, David Strathairn y Jill Talley.

La serie está basada en el documental “The Mole Agent”. Mike Schur creó la serie y se desempeña como productor ejecutivo a través de Fremulon. Morgan Sackett también es productor ejecutivo junto con David Miner de 3 Arts Entertainment, Maite Alberdi y Marcela Santibañez de Micromundo Producciones, y Julie Goldman y Christopher Clements de Motto Pictures. Universal Television es el estudio.