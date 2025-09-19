Ted Cruz se opone a las amenazas de la FCC sobre el comentario de Kimmel

Senador Ted Cross advirtió el viernes que los conservadores se arrepentirían de usar el poder estatal para silenciar Jimmy Kimmeldiciendo que tal poder se volverá contra ellos en una futura administración democrática.

Apareciendo en su podcast, «Veredicto con Ted Cruz», el senador republicano dijo que «odia lo que dijo Kimmel» y está «encantado de ser despedido».

Pero también dijo que el presidente de la FCC Brendan Carr Sonó como un «mafioso» cuando amenazó con ir después de las licencias de transmisión en respuesta a los comentarios de Kimmel sobre el asesino de Charlie Kirk.

«Eso terminará mal para los conservadores», dijo Cruz. «Llegará un momento en que un demócrata vuelva a gana, gana la Casa Blanca. Se desharán de todo lo que Estados Unidos es conservador. Se desharán de cada podcast. Se desharán de todo. Nos silenciarán. Usarán este poder y lo usarán sin antigüedad y eso es peligroso».

Kimmel fue retirado del aire el miércoles, horas después de que Carr amenazara con «tomar medidas» contra los afiliados de ABC si Disney no actuaba. Todavía no hay planes para devolverlo a las ondas.

Kimmel disparó la indignación conservadora en su monólogo el lunes cuando dijo que la «pandilla Maga» estaba «tratando desesperadamente de caracterizar a este niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos».

El presidente Trump ha expresado su pleno apoyo a Carr. En declaraciones a los periodistas a bordo de Air Force One el jueves, emitió su propia advertencia a los locutores que deberían perder sus licencias por ser crítico con él.

Cruz, quien perdió ante Trump en las primarias republicanas de 2016, acordó que los comentarios de Kimmel estaban fuera de los límites y que los medios corporativos están inclinados contra los conservadores.

«Son deshonestos», dijo. «Son mentirosos».

Y señaló que Kimmel «me ha burlado tantas veces que no puedo contar». Pero argumentó que es «increíblemente peligroso» tratar de cerrar el discurso que el gobierno no le gusta.

«Puede sentirse bien en este momento amenazar a Jimmy Kimmel», dijo. «Pero cuando se usa para silenciar a todos los conservadores de Estados Unidos, nos arrepentiremos. Y así, de nuevo, me gusta Brendan Carr, pero no deberíamos estar en este negocio. Deberíamos denunciarlo. Está bien decir lo que Jimmy Kimmel dijo que fue deplorable, fue vergonzoso y que deberíamos estar fuera del aire, pero no deberíamos amenazar el poder del gobierno para obligarlo al aire. Ese es un error real».

Cruz también dijo que Kimmel se ha vuelto «profundamente divertido» después de la victoria de Trump, que dijo «rompió la comedia nocturna».

«Su cerebro se derritió cuando Donald Trump entró en la Casa Blanca», dijo Cruz. «Ahora es imposible de ver».