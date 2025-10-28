Tecnología Daihatsu SSC, el secreto detrás de la eficiencia de la producción

Kioto, VIVA – En la acelerada industria del automóvil, la eficiencia es la clave principal. Para Daihatsu Motor Co., Ltd., la clave radica en una filosofía de producción llamada concepto SSC (Simple, Slim, Compact) que cambió la forma en que diseñan y operan fábricas en todo el mundo.

«En términos de hardware, intentamos minimizar el uso excesivo de herramientas. Mientras tanto, en el lado humano, evitamos el desperdicio de energía», afirmó Fukushima, director de la sucursal de la planta de Kioto.

SSC es la base de todas las instalaciones de Daihatsu, incluida la fábrica de Kioto, que ahora es un modelo de fábrica de nueva generación. Este principio se aplica para simplificar procesos, ahorrar espacio y aumentar la productividad sin reducir la calidad.

Lea también: Eche un vistazo a la cocina de producción de Daihatsu en Kioto, que sirvió de inspiración para las sofisticadas instalaciones de Karawang.



Una de las innovaciones nacidas de este concepto es un sistema de soldadura de carrocerías sin plantilla. Por lo general, dijo, cada modelo móvil requiere una plantilla diferente para determinar la posición de los paneles. Pero logramos eliminar la herramienta por completo.

«En su lugar, utilizamos robots de alta precisión que pueden adaptarse a varios modelos», afirmó.

Esta innovación se implementó por primera vez en la fábrica de Kyushu en 2007 y luego se expandió a Malasia, Indonesia, Shiga y Kioto. Como resultado, el número de procesos se puede reducir a la mitad y aumentar drásticamente la eficiencia del espacio.

En la propia fábrica de Kioto, los robots están colocados tres veces más juntos que en las fábricas convencionales. El flujo de producción se hace conciso, mientras que el sistema de transporte de la carrocería del vehículo utiliza un método de zapatilla de dos partes que puede moverse debajo de la carrocería del automóvil y regresar a su posición original una vez finalizado el proceso.

«Al acercar a los operadores y los robots, la comunicación entre los trabajadores mejora y la productividad aumenta. Queremos construir una fábrica que sea ágil pero inteligente, simple pero productiva», afirmó.

La tecnología SSC es ahora un símbolo de la eficiencia de Daihatsu y demuestra que la innovación no tiene por qué ser grandiosa, sino sencilla, eficaz y que ahorra espacio. Con este enfoque, Daihatsu demuestra que la eficiencia y la sostenibilidad pueden ir de la mano en una línea de producción.