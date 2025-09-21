Teaser Trailer Pesugihan Sate Crow presenta un humor nuevo absurdo

Yakarta, Viva – Un aire fresco sopla en la industria cinematográfica indonesia. Light Pictures Production House lanzada en el avance de teaser y póster de películas Pesugihan Sate Crow Con un concepto único que inmediatamente robó la atención del público. Este teaser de un minuto hace que los internautas se intrigan, incluso trayendo la expresión popular de la Generación Z, «Hasta ahora, esta es la más lejana», para describir la hilarante promoción de esta película.

En lugar de presentar imágenes de escenas de películas, Cahaya Pictures realmente incluye este teaser como un anuncio falso hilarante. En el video, un trío hilarante compuesto por Ardit Erwandha, Yono Bakrie y Benedictus Siregar fue visto promocionando su mercancía, Sate Crow. Con una expresión llena de confianza pero intercalada con miedo, los tres ofrecen un delicioso satay con una narración típica al estilo de una promoción. Sin embargo, no los humanos, los fantasmas que se ven hambrientos se comieron el satay. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El productor Aoura Lovenson explicó que este formato de promoción inusual tiene un objetivo especial.

«Desde el principio realmente queríamos hacer algo fresco, fresco e inusual. Este teaser no es solo una introducción a la película, sino también la forma en que nos damos risas en medio de una situación socio -política que la situación sociopolítica que cada vez más caliente hace que la cabeza sea caliente. A veces necesitamos ver el escape por un momento, y Pesugihan Satay Crows puede ser la respuesta», dijo en su declaración del domingo, citado por el domingo por el 21 de septiembre.

«En medio de desafíos de la vida cada vez más severos, creemos que esta película puede ser un escape por un momento de un montón de problemas y la multitud de malas noticias infinitas. En lugar de continuar estresando, nos reímos mejor de los problemas y las cosas absurdas que nos rodean, y a través de esta película puede ocurrir todo eso», continuó.

Junto con el teaser, Cahaya Pictures también lanzó un póster de película que no es menos único. Este póster presenta a Ardit, Yono y Bene con una expresión de miedo que invita a la risa, escondida detrás de Sundel Bolong. Se ve a la legendaria fantasma femenina sosteniendo dinero para comprar satay, agregando matices absurdos que se han visto en el teaser.

Este póster combina deliberadamente los elementos del horror, el humor y los símbolos de Pesugihan para provocar curiosidad de la audiencia sobre la premisa de películas que son tontas pero relevantes para los problemas económicos en la vida real.

La película Pesugihan Sate Crow cuenta la historia de tres jóvenes que enfrentan dificultades económicas y tienen la tentación de tomar el camino de Pesugihan sin comprender las consecuencias de espera. La película es producida por Cahaya Pictures & Base Entertainment y apoyada por PK Films, Laspro Media Sinema, Ifi Sinema y Arendi.

Admiradores Películas de terror La comedia puede esperar esta película transmitida simultáneamente en los cines a partir del 13 de noviembre de 2025.