Teaser ‘Forza Horizon 6’, Tokyo Game Show (Roundup de noticias de juegos)

Se hicieron muchas revelaciones grandes durante el programa de juegos de Tokio 2025 esta semana, incluido el «» Microsoft «Forza Horizon 6«Anuncio. De los juegos de Playground de Xbox, el nuevo juego» Forza «se establecerá en Japón y está programado para lanzarse en 2026.

Según el desarrollador, «Como uno de los destinos de lugares más solicitados para la serie de conducción del mundo abierto, los jugadores descubrirán un Japón pintoresco, impresionante y culturalmente auténtico a medida que buscan convertirse en una leyenda en el Horizon Festival».

Mientras que «Forza Horizon 6» se lanzará primero en las consolas de Xbox Series X y S y PC, y se incluirá con Game Pass Ultimate y PC Game Pass en el lanzamiento: los juegos de juegos y el turno 10 están en conversaciones para llevar el juego a PlayStation 5 después del lanzamiento.

Poco después de que se hiciera el anuncio «Forza Horizon 6», Xbox también reveló el precio Para sus próximas consolas de mano: Rog Xbox Ally y Rog Xbox Ally X.

Mire el avance del avance de «Forza Horizon 6» en el video a continuación.

Vea más noticias de juegos de esta semana en el rodeo a continuación.

Juegos recién lanzados

Konami lanzó el jueves «Silent Hill F» a través de PlayStation 5, Xbox Series X y S, Steam, Epic Games y Microsoft Windows.

Según el editor del juego, «Jenado en Japón de la década de 1960, ‘Silent Hill F’ ofrece una narrativa» hermosa pero horrible «de Ryukishi07, trajo a la vida con los diseños de criaturas de Kera, con la música de la legendaria Akira Yamaoka y Kensuke Inage. Los jugadores siguen a la estudiante de secundaria Shimizu Hinako a través de la ciudad de Ebisugaka de Ebisugaka de Ebisugaka de Ebisuga, de Ebisuga,, y perturban a la ciudad, y a los que se inieten a la ciudad y al perturbación de la ciudad. Los recuerdos se desarrollan «.

Mire el trailer de lanzamiento de «Silent Hill F» en el video a continuación.