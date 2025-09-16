Team ‘Dancing With the Stars’ en la temporada 34 de casting, eligiendo profesionales

La 20ª temporada de hitos de «»Bailando con las estrellas«Se perfila para ser uno para ver. De los mejores bailarines (incluido el regreso de Pro Mark Ballas), celebridades experimentadas y tan esperadas, y sorpresas emocionantes, el equipo está trayendo su juego A como nunca antes. La temporada pasada, el programa rompió múltiples registros de votación (más de 32 millones de votos para el final) y vi las calificaciones más altas en tres años.
«Siento la presión para tratar de mantenerlo. Variedad. «En los últimos años, creo que hemos encontrado una audiencia más joven completamente nueva que ha vuelto a comprometerse con el programa y sienten que ahora es su programa. Y la verdad es que siempre es el espectáculo de todos».
Pero «DWTS», producido por BBC Studios, ha cambiado inmensamente en los últimos 20 años, al igual que los patrones de visualización.
«Ahora hay una diferencia, hay tanta energía y zumbido en torno al programa … Mi hija y mis amigos literalmente ven el programa porque necesitan mantenerse al día con Tiktok», dice el productor ejecutivo y jefe de casting Deena Katz. «Se ha convertido en televisión imperdible de una manera diferente».
Katz, que ha trabajado en el programa desde su inicio, dice que los espectadores más jóvenes también están volviendo a ver las antiguas temporadas, al igual que lo hacen con «Gossip Girl» o «The OC»: «No es solo esta temporada, es esta emoción de otras temporadas. Se ha adquirido una vida completamente nueva».
El El elenco de la temporada 34 Incluye una gran cantidad de celebridades, desde antiguas estrellas infantiles como Danielle Fishel y Corey Feldman, hasta «Vidas secretas de las esposas mormonas», los influencers de Whitney Leavitt y Jen Affleck. Agregue atletas, músicos y personalidades de televisión, Green dice que este grupo tiene un «verdadero entusiasmo» entre ellos, que es el punto completo.
«Nada supera a la gente que realmente está entusiasmada con hacer el programa por cualquier tipo de razones», dice. «Es una energía realmente positiva. Mucha de nuestra gente ha tenido cierta experiencia en baile antes, así que creo que el nivel de baile será realmente alto, lo que será interesante ver el progreso. A nuestra audiencia le encanta ver tanto el baile y una gran progresión».
Katz admite que se vuelve «tan preocupada» cada temporada cuando se trata de casting: «Siempre digo que es como si estuviera organizando la mejor cena donde hay 14 invitados, y es posible que no sepas a todos, pero todo tiene sentido».
Durante años, ha estado pidiendo a Fishel que esté en el programa, pero el tiempo nunca fue correcto. Ahora, ella no podría estar más feliz. Hay algunas personas, Bill Clinton, para ser específicas, que continuará preguntando cada temporada.
«No lo tomo personalmente si dices que no. Si dices que nunca lo harás, podría escucharte, podría no. También bromeo con algunos, ‘Te voy a acosar’. Y creo que le dije a Danielle: «Tendrás que decir que sí algún día, porque no me voy a ir», dice Katz. «Hay personas en esa lista que seguiré preguntando, porque creo que son realmente adecuados para este programa».
Por supuesto, también se trata de encontrar las combinaciones correctas entre los bailarines profesionales y las celebridades. A lo largo del año, algunos profesionales enviarán un mensaje de texto con sugerencias de Katz y, a veces, las celebridades pedirán profesionales específicos. Mientras considera todos los comentarios, le dice a todos lo mismo: confía en ella.
«Cuando estaba con Dylan Efron, supe de inmediato en el almuerzo que debería estar con Daniella Karagach. Pienso en eso de inmediato mientras estoy encerrando en las celebridades, y a veces hago cambios. Es un espectáculo divertido, pero es estresante», dice ella. «No somos el tipo de programa que intenta hacer parejas que van a ser antagónicas, porque creemos que es una buena televisión. Estamos tratando de hacer pares realmente buenas, tratando de hacer cosas que la audiencia no ha visto antes».
Katz, quien también maneja el lanzamiento de «The Masked Singer» y «The Traidores», está constantemente pensando en quién es mejor para cada uno, porque cada uno tiene calificaciones muy diferentes.
«‘Masked Singer’ es fantástico y el juego más tonto que jugarás: para cantantes o actores, las personas que no saben pueden cantar, es genial. También es un período de tiempo diferente. ‘Bailar’ es un compromiso largo y se trata de compartir tu viaje emocional. Es difícil para algunos músicos; tienes que estar disponible. ‘Traines’ es más personas que son jugadores. demás.»
Después de ver cuánto explotó Efron como un favorito de los fanáticos en «The Traitars», sabía que lo quería para «bailar». Por supuesto, algunos también querían ver a Boston Rob Mariano, el alumno «sobreviviente» que se hizo amigo rápido de Efron en el salón de baile.
«Soy el mayor fanático de ‘Survivor’, por lo que está en mi pequeño tablero de sueños manifiesto», dice ella. «No lo habría hecho esta temporada, porque no creo que hubiera hecho dos ‘traidores’. Dylan, me encerré hace mucho tiempo.
Tanto como el elenco, los fanáticos de «DWT» se invierten en los profesionales. Esta temporada, algunos fanáticos estaban molestos porque Emma Slater fue emparejada con uno de los bailarines menos experimentados, Andy Richter, por segunda temporada consecutiva. (El año pasado, ella se unió a Reginald Veljohnson).
«La gente se enoja. También tengo que mantenerlo justo. No puedo darle a una persona la ganadora cada vez, eso no es justo para los profesionales, eso no es justo para la audiencia. Los profesionales son espectaculares y quiero que cada uno de ellos brille», dice Katz. «A veces parece que hay un par de temporadas en las que alguien no consiguió a alguien [great]Pero si sacé mi pizarra y te mostré a quién han recibido todos, es realmente uniforme. No hago audicionar a nadie, así que no lo sé [how a celebrity will do]. Puedo hacer mis conjeturas, pero también estoy equivocado la mitad del tiempo. Nadie hubiera pensado que Tommy Chong iba a hacer las semifinales. ¡No sé!»
Si bien la temporada 34 no tiene concursantes controvertidos (más sobre eso más adelante), algunos espectadores han expresado en las redes sociales sobre estar tristes por la ausencia de Sasha Farber. El profesional ha competido en 12 temporadas, incluidas las últimas ocho consecutivas.
«En gran parte, se trata de tratar de conseguir al bailarín adecuado o a la celebridad adecuada, hacer parejas y tratar de sorprender cómo combinamos a la gente», dice Green. «Tanto nuestros bailarines como las estrellas son grandes razones para que las personas sigan viniendo y mirando, pero nuestros bailarines son nuestro elenco recurrente, por así decirlo, por lo que sí mezclamos y combinamos … las personas van y vienen, a veces las personas se van a tener hijos, a veces la gente se va a hacer otras cosas también, por lo que es un proceso constante de refrescante y regeneración de ese elenco».
Ballas es un gran regresador esta temporada y probablemente ganará una gran cantidad de votos bailando con Leavitt.
«Es un gran coreógrafo y gran artista. Siempre le trae mucho», dice Green. «Creo que será probablemente uno de los favoritos. Pero esta es una temporada súper difícil de llamar, para ser honesto, con la calidad de los bailarines y las celebridades que tenemos, no tengo idea».
En el pasado, el programa ha tenido una figura política o específicamente controvertida en el grupo, es decir. Sean Spicer o Anna Delvey. Este año se aleja de eso.
«En general, hemos tratado de no apoyarnos demasiado a la política. La política es algo tan presente y un tema bastante doloroso para muchas personas de diferentes maneras, en los últimos años», explica Green. «No creo que somos un programa que tiene como objetivo trabajar en la división. Somos un programa que tiene como objetivo trabajar en unificar a las personas y celebrar las cosas que todos los estadounidenses podemos disfrutar juntos».
Katz agrega que mientras sentía que ella Tuve que lanzar Delvey – «¿Cómo podría no?» – Este año, era importante mantenerse alejado de la política por completo.
«Creo que estamos tan divididos en este momento, y hay tanta tensión. El espectáculo es para todos. No estamos predicando aquí», dice ella. «Esto debe ser un espacio donde puedas disfrutar esto. No necesito que sea divisivo. Siento que ahora mismo solo necesitamos estar aquí. Habrá algunas personas que te gusten o no, pero no políticamente».
En la temporada 30, el programa rompió barreras con la primera asociación femenina-mujer con Jenna Johnson y JoJo Siwa. Y en el futuro, podrían lanzar un dúo masculino.
«Funcionó absolutamente con Jojo y Jenna», dice Katz. «Nunca voy a hacer algo así solo para hacerlo. Tengo que tener la pareja correcta que creo que sería genial. Y cuando encuentro a esa pareja, absolutamente».
En cuanto a esta temporada, los espectadores pueden esperar una gran celebración en los 20 años con un gran episodio lleno de «elementos memorables», le dice a Green Variedad.
«Algunas de las cosas que haremos en el episodio, no hemos visto en los últimos 20 años, en términos de la competencia y en términos de que las personas vengan, por lo que será una celebración real», dice. Katz se burla: «Verás muchas celebridades pasadas, y vamos a hacer cosas con ganadores anteriores y profesionales anteriores. Vamos a honrar absolutamente que estamos 20 años y aún así fortaleciéndonos».
«Dancing with the Stars» se transmite en vivo en ABC y Disney+ los martes a las 8 pm ET y transmite al día siguiente en Hulu.