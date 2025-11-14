¿Te sientes tan infeliz que siempre quieres renunciar? Tenga cuidado, podría experimentar bastante craqueo

Estilo de vida, VIVA – ¿Alguna vez has sentido infelicidad persistente en el trabajo? Si es así, podrías estar experimentando bastante agrietamiento. Quite Cracking en sí se describe como una situación en la que los empleados se sienten continuamente infelices en el trabajo hasta el punto de que alguien se desmotiva cada vez más, su rendimiento disminuye y su deseo de mejorar es cada vez menor. renunciar aumentó.

Bastante craqueo viene en respuesta a lo anterior. estrés Y agotamientoy en algunos casos, un craqueo silencioso puede convertirse en un abandono silencioso. Para su información, dejar de fumar describe una situación en la que los empleados trabajan sólo para cumplir con las obligaciones mínimas de su trabajo.

El fenómeno del crack en sí mismo ha estado en el punto de mira entre los trabajadores desde mediados de 2025. De hecho, en el informe TalentLMS de marzo pasado, de al menos 1.000 empleados encuestados en diversas industrias en los EE. UU., el 54 por ciento admitió haber experimentado bastante cracking.

«Esta es una respuesta al agotamiento en el lugar de trabajo y podría convertirse en un gran problema para la empresa si no se controla», dijo el director de Bienestar de la oficina de EY en América, Frank Giampietro, en CNBC International, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Términos como craqueo silencioso, renuncia silenciosa y el fenómeno de la gran renuncia reflejan las principales tendencias que ocurren actualmente en el mercado laboral, dijo el economista senior de Indeed, Cory Stahle. Explicó que si se miran las grandes renuncias, mucha gente cambió de trabajo y eso estaba en línea con los datos vistos en ese momento.

Sin embargo, las condiciones actuales del mercado laboral no son tan ideales como solían ser, ya que cada vez más personas permanecen en sus puestos y no hay mucho espacio para escapar de la silenciosa experiencia del cracking.

El crujido silencioso describe básicamente una condición en la que los empleados se sienten cada vez más distantes emocionalmente del trabajo.

“Más desconectados, menos satisfechos con la empresa y más propensos a buscar otro trabajo”, dice Jim Harter, experto en el mundo laboral de Gallup.

Harter explicó que aquellos que experimentan fuertes grietas se sienten desapegados, pero también atrapados, y esta claramente no es una buena situación para la empresa. Según un informe de Gallup de agosto pasado, el costo de la inactividad de los empleados en Estados Unidos se estimó en alrededor de 2 billones de dólares en pérdida de productividad.