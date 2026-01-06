Te reuní para una evaluación de desempeño.

Bogor, VIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto reveló sus motivos para reunir a ministros y viceministros Gabinete rojo y blanco en su residencia en Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Prabowo dijo que la razón principal por la que reunió a su personal fue para evaluación actuación gobierno hace un año.

«Las consideraciones que reúno son las primeras para que podamos evaluar nuestro desempeño el año pasado», dijo Prabowo al abrir reproche.

Otra razón, dijo Prabowo, es comprender la condición de la nación indonesia que está siendo abrumada por la dinámica y la agitación mundial.

«Y luego miramos hacia el futuro, este año, qué pasos debemos implementar, qué objetivos debemos alcanzar», dijo.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, celebró un retiro para ministros y viceministros del Gabinete Rojo y Blanco en su residencia de Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

Este retiro se llevó a cabo como un foro de evaluación y como una sesión informativa sobre el desempeño del gobierno durante el año pasado.

«Evaluando todos los programas y el desempeño del gobierno durante el año de liderazgo del Sr. Presidente Prabowo y del Sr. Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka», dijo Prasetyo a los periodistas.

Prasetyo explicó que desde su toma de posesión como presidente, Prabowo se comprometió a realizar retiros ministeriales y viceministeriales con regularidad.

El primer retiro se celebró del 25 al 27 de octubre de 2024 en la Academia Militar (Akmil) Magelang, Java Central, menos de una semana después de que el presidente Prabowo y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asumieran sus cargos.

«Por eso hoy, martes 6 de enero de 2026, el presidente invitó a todos los niveles del Gabinete rojiblanco a participar en su sesión informativa titulada Retiro», afirmó.