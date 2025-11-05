¡Te hace negar con la cabeza! El gobernador de Riau, Abdul Wahid, extorsiona a sus subordinados a pesar de que el presupuesto regional de Riau es deficitario

Jacarta – Adjunto interino de Fiscalización y Ejecución de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (kpk), Asep Guntur Rahayu dijo que el equipo de investigación de KPK y los investigadores desde el principio creyeron en la implementación de actos criminales. extorsión en caso de construcción gobernador de riau Abdul Wahid, quien fue revelado a través de la operación encubierta (OTT) del KPK, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Esta creencia se vio reforzada por el testimonio de los jefes de la Unidad Técnica de Carreteras y Puentes (UPT) de las Regiones I, III, IV, V, VI del Departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda, Asentamientos y Territorios (PUPR PKPP) de la provincia de Riau, a quienes Abdul Wahid les pidió una cierta cantidad de dinero.

«Desde el principio, estos investigadores y sus amigos (investigadores de KPK) estuvieron involucrados en la extorsión. Anteriormente, al jefe de la UPT se le pidió una cierta cantidad de dinero a pesar de que su propia APBD estaba en déficit», dijo Asep Guntur en una conferencia de prensa en la Casa Roja y Blanca, KPK, el miércoles 5 de noviembre de 2025.



Adjunto interino para el cumplimiento y ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, general de brigada Asep Guntur Rahayu

«Actualmente la APBD (Riau) está en déficit, por favor compruébenlo», subrayó.

Según información del vicegobernador de Riau SF Hariyanto, el 21 de junio de 2025, que déficit presupuestario Gobierno Provincial de Riau en 2025 por valor de 135 mil millones de IDR.

El déficit presupuestario del gobierno provincial de Riau se debió al incumplimiento del objetivo de ingresos provinciales, que se proyectó para el APBD de 2025 en 11 billones de rupias, pero en realidad los ingresos reales fueron de sólo 9,4 billones de rupias. Esto significa que la realización de ingresos sólo se alcanzó en un 85,42 por ciento.

Mientras tanto, otro factor es la cifra de interés de participación (PI) para el bloque Rokan en 2024, incluidos 1,6 billones de rupias, divididos en un 50 por ciento para Regencia/Ciudad y otro 50 por ciento para la provincia o alcanzando los 736 mil millones de rupias. Sin embargo, la realización fue sólo de 200 mil millones de IDR.

Anteriormente, el KPK nombró a tres personas. sospechar en OTT dentro del gobierno provincial de Riau. Los tres sospechosos son Abdul Wahid como gobernador de Riau; M Arief Setiawan como Jefe del Departamento de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda, Asentamientos y Territorios de la provincia de Riau (PUPR PKPP); y Dani M. Nursalam como personal experto del gobernador de la provincia de Riau.

Los tres fueron nombrados sospechosos del delito de extorsión a los jefes de la UPT del Servicio PUPR PKPP que solicitaron una tarifa o ‘Asignación para matones’ del 5 por ciento (7 mil millones de rupias), para la adición del presupuesto de 2025 asignado a las Carreteras y Puentes de la UPT para las Regiones I-VI del Servicio PUPR PKPP, que originalmente era de IDR 71,6 mil millones a 177,4 mil millones (un aumento de IDR 106 mil millones).