Yakarta, Viva -La personalidad de los hombres que parece Kemayu a menudo confunde a muchas personas, especialmente sobre su orientación sexual. Lo mismo le pasó a un artista tailandés, Jirayut.

Tener una personalidad suave, el público siente curioso si Jirayut todavía está en la categoría heterosexual o viceversa. Especialmente hasta ahora, el dueño del nombre real Jehduraramae nunca ha sido visto cerca de alguien. ¡Vamos, desplácese para obtener más información!

En su discusión con Andre Taulanán Y Sule, Andre Taulany también enfatizó la declaración de Jirayut que se llamaba a sí mismo «mitad» en términos de personalidad.

«¿Sientes que eres la mitad?» Andre Taulany preguntó en YouTube Taulay TV, citado el sábado 23 de agosto de 2025.

Jirayut también respondió, el propósito de la mitad era porque su personalidad tendía a ser gentil, por lo que se veía diferente a un hombre genuino.

«La mitad es rica, soy gentil. Entonces, su actitud puede ser mil, su actitud», explicó.

Representando la curiosidad de los internautas, Andre Taulany preguntó sin rodeos sobre la dirección de la orientación de Jirayut. ¿El cantante prefiere hombres o mujeres?

«Pero, sinceramente, quiero preguntar, ¿te gustan las mujeres o los hombres?» Andre explicó.

La respuesta de Jirayut finalmente trató la curiosidad de los internautas.

«Si preguntas, como las mujeres», dijo Jirayut.

«Significa que no eres la mitad, eres un niño», dijo Andre.

«¿Eso es correcto?» Jirayut preguntó, aún no estoy seguro.

«Sí», respondió Andre.

No respondió seriamente, Sule, que también fue coanfitrión, ayudó a lanzar una broma para Jirayut.

«¿Te gustan las mujeres, pero la ejecución con los hombres?» dijo Sule seguido de la risa de un estudio.

Anteriormente, Jirayut estaba cerca de Halda, el hermano menor de Arafah Rianti. Sin embargo, parece que la estrecha relación entre los dos solo se limita a los amigos.