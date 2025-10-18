¿Te gusta Arisán? Ustaz Khalid Basalamah sugiere detenerse, ¿por qué?

Jacarta – Los fines de semana son el momento más utilizado para pasar tiempo libre en familia. No sólo eso, los fines de semana también se suelen aprovechar para reunirse con amigos. La actividad de reunirse con amigos el fin de semana también se suele utilizar como ocasión para club de lotería.

Lea también: Recomendado para leer los viernes, Ustaz Khalid Basalamah revela las especialidades de Surah Al Kahf



Sí, las reuniones sociales son una actividad común. Quienes celebran una reunión social suelen depositar una determinada cantidad de dinero. En cada reunión se barajará para determinar quién se quedará con el dinero de la reunión social en ese momento.

Pero ¿cómo ve el Islam las reuniones sociales? Relacionado con eso Ustaz Khalid Basalamah hablar alto. Ustaz Khalid pidió a quienes todavía celebraban reuniones sociales que detuvieran estas actividades. La razón es que la reunión social abre la puerta al endeudamiento.

Lea también: Ustaz Khalid Basalamah recomienda no tener gatos, llamar mejor a las gallinas, esta es la razón



«Sugiero detener las reuniones sociales, eso es. Las reuniones sociales abren la puerta al endeudamiento», afirmó, citado en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @ceramah sin música.

Ustaz Khalid también explicó el mecanismo de reunión social que, en última instancia, se convierte en una puerta al endeudamiento. Dio un ejemplo: si hay 20 personas en un grupo de reunión social, entonces esas personas serán encargadas de cobrar el dinero de mutuo acuerdo.

Lea también: Ustaz Khalid Basalamah responde a la citación de KPK sobre el caso de la cuota de Hajj



«Mi nombre salió primero, el primer mes obtuve 20 millones de rupias. Mucha gente estaba feliz, ‘oh, gasté 20 millones de rupias’, compra esto, compra aquello. Además, nuestras hermanas, Masha Allah, la lista está completa, compra esto, compra aquello», dijo.

Esta potencial deuda, explicada por el ustaz, podría ocurrir si un día en el futuro la persona no puede pagar el dinero de la reunión social debido a su fallecimiento. No sólo eso, obtener dinero de una reunión social también puede abrir deudas, porque el dinero se volverá a pagar en los siguientes meses.

«¿Se dio cuenta de que tenía una deuda de 19 millones de rupias? ¿Tenía deudas? Si muere el próximo mes, ¿quién pagará? De ninguna manera, esto abre la puerta a la deuda, ya sabes. Fantasía de comprar cosas, aunque alguien más esté usando el dinero, esto es deuda», dijo.

No sólo se equivocaron los que lo recibieron, también se equivocaron los que recibieron la última tertulia. Porque esperaba obtener dinero de la reunión social, pero en realidad su nombre no salió a la luz hasta el final de la reunión social. Hasta que finalmente pareció estar financiando a otras personas del grupo social.