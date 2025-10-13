¿Te falta tu salario? Pruebe la función Sakti Reku, ganancias regulares sin drama

Jacarta – PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Río) características características Promedio de costos en dólares (DCA) en su aplicación, que permite a los usuarios invertir regularmente en criptoactivos y acciones estadounidenses con valor nominal y plazo según preferencia.

Codirector ejecutivo Reku Jesse Choi dijo que esta función DCA se lanzó en la función Paquetes como proyecto pilotoa medida que aumenta el interés en la función Paquetes.

En el último semestre, los nuevos usuarios de Packs fueron del 80 por ciento en comparación con el segundo y tercer trimestre de este año.

«Esto refleja la necesidad de la sociedad de soluciones de inversión inteligentes, prácticas y automáticas», dijo en Yakarta el lunes 13 de octubre de 2025.

Según él, la inversión regular ayuda a los inversores a obtener un precio de compra medio estable y a mantener la cartera preparada para afrontar los cambios del mercado, como los actuales. bitcóin alcanzar máximo histórico (Ath) recientemente.

Por lo tanto, la función DCA está aquí para satisfacer estas necesidades. Jesse agregó que el lanzamiento de la función DCA en Packs es el primer paso estratégico de Reku para garantizar que los usuarios puedan disfrutar de los beneficios de la disciplina de inversión con carteras administradas profesionalmente por analistas de Reku.

A través de esta función DCA, los usuarios pueden establecer de manera flexible el monto nominal y el período de inversión de acuerdo con sus rutinas y necesidades individuales.

Después de que el usuario activa la función DCA, el sistema Reku debitará automáticamente el saldo del depósito disponible en la cuenta del usuario.

De esa manera, los usuarios no necesitan preocuparse por olvidarse de invertir o realizar inversiones manualmente.

Los paquetes son una colección de activos seleccionados por el equipo de analistas de Reku en función de perfiles de riesgo, potencial de ganancias, sectores y estrategias de inversores globales reconocidos.

Los paquetes liberan a los inversores, especialmente a los principiantes, de tener que elegir activos uno por uno, al tiempo que garantiza que la cartera siga siendo óptima a través de la función de reequilibrio periódico.

Las opciones de paquetes van desde criptoactivos y acciones estadounidenses como las criptomonedas de primera línea (Bitcoin, Ethereum, Solana) hasta paquetes de acciones estadounidenses como el Flagship Fund Pack (AMD, Walmart, Baidu) y paquetes que reflejan las estrategias de inversores de fama mundial como Nancy Pelosi.

Jesse también expresó su creencia de que la integración de la función DCA con los Packs podría cambiar las reglas del juego para los inversores indonesios, especialmente para aquellos que desean implementar una estrategia de inversión eficiente y disciplinada.