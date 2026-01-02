¿Te da pereza ir al gimnasio a principios de año? Resulta que caminar 30 minutos tiene sorprendentes beneficios para el cuerpo

VIVA – El nuevo año ha comenzado. Si tu intención de ir al gimnasio con regularidad ha empezado a disminuir, tal vez sea el momento de dejar de ser tan duro contigo mismo. Pero eso no significa que vuelvas a un estilo de vida sedentario, ¿sabes?

Hay muchas formas saludables, bastante sencillas y económicas de hacer ejercicio en el gimnasio. Uno de ellos está caminando. Sí, caminar Resulta que puede ser igual de eficaz para mantener la salud.

Así lo afirmó un médico general que trabaja en el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, el Dr. Amir Khan. Enfatizó que es importante cambiar la forma en que vemos esta actividad. Según él, el ejercicio no siempre tiene que ser duro o realizarse en el gimnasio para tener un impacto positivo en el cuerpo.

A través de una carga en Instagram del 1 de enero, explicó los cinco beneficios para la salud del hábito de caminar. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen tal como se informa en la página. Tiempos del Indostán, Viernes 2 de enero de 2025.

1. Mantener la salud del corazón

La salud del corazón es la base principal para el bienestar general del cuerpo. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen alrededor de 17,9 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares.

La buena noticia es que caminar con regularidad puede reducir este riesgo significativamente. El Dr. Khan explicó que caminar 30 minutos o más todos los días tiene un impacto positivo en el corazón.

También agrega que se ha demostrado que las personas que caminan regularmente experimentan menos ataques cardíacos, tienen presión arterial más baja y tasas más bajas. colesterol mejor, así como un control más estable del azúcar en sangre en comparación con aquellos que rara vez hacen ejercicio.

Un estudio publicado en octubre de 2025 también encontró que caminar continuamente a un ritmo constante puede mejorar la salud del corazón. Esto significa que mantener tus pasos constantes sin detenerte demasiado puede ayudar a aumentar tu frecuencia cardíaca de manera saludable.

2. Mantener la salud de las articulaciones

Moverse activamente también juega un papel importante en la prevención de problemas de movilidad debidos a problemas en las articulaciones. Al caminar, las articulaciones permanecen flexibles y se puede reducir el riesgo de rigidez, que a menudo se produce debido al envejecimiento o al estar demasiado tiempo sentado.