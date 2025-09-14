TC en Bulgaria se completa, este es el resumen 3 de los resultados del juicio del equipo nacional indonesio Sub-17 antes de la Copa Mundial

Sofía, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 17 ha completado una serie de campos de entrenamiento (TC) en Bulgaria que tuvo lugar en Sofía, del 1 al 14 de septiembre de 2025. Copa del Mundo U 17 2025 en Qatar, Garuda Muda se sometió a tres partidos de prueba contra clubes locales y Equipo nacional de Macedonia del Norte U-17.

Recapitular los resultados de la prueba

Indonesia 6-0 Septemvri Sofia U-17

El primer partido fue perfectamente. El equipo de Nova Arianto parecía dominante y se fijó con éxito con una victoria aplastante de seis goles sin respuesta.

Indonesia 1-1 CSKA Sofia U-17

En el segundo partido que se celebró en privado, Garuda Muda tuvo que estar satisfecho con el sorteo. El partido fue apretado con la venta y la compra de ataques.

Indonesia 0-1 Macedonia del Norte U-17

El último partido que se celebró en el estadio Dragalevtsi, Sofía, el sábado (9/13) Night Wib se convirtió en una prueba difícil. Indonesia perdió por poco a través de un solo gol Ivan Tanchev en el minuto 30, utilizando el error del defensor I putu Panji mientras pasaba la pelota.



El entrenador del equipo nacional indonesio del U-17 Nova Arianto Foto : Entre fotos/fikri yusuf/nym.

Aunque retrasándose, el joven escuadrón indonesio todavía da resistencia. Lucas Lee había creado una oportunidad de oro en el minuto 42, pero su patada se desvió ligeramente del gol del oponente. Hasta que terminó el partido, el puntaje 1-0 para Macedonia del Norte no cambió.

En el partido contra Macedonia, Nova Arianto dejó caer varios jugadores principales como Evandra Flosta, Alberto Hengga y Dafa Al Gasemi, así como dos nombres que estaban envueltos en el extranjero, Lucas Lee y Eizar Yacob. Como juego, Indonesia muestra una defensa bastante sólida, pero los pequeños errores siguen siendo una tarea antes de un gran torneo.

Concéntrese en la Copa Mundial Sub-17 2025

Los resultados en Bulgaria se convirtieron en un importante material de evaluación antes de aparecer en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025 que tendrá lugar en Qatar del 3 al 27 de noviembre. Indonesia se incorpora en el Grupo H con Brasil, Honduras y Zambia.

4 de noviembre de 2025: Indonesia vs Zambia

7 de noviembre de 2025: Indonesia vs Brasil

10 de noviembre de 2025: Indonesia vs Honduras

Se requiere que Garuda Muda se desempeñe de manera óptima para poder competir con oponentes difíciles en la fase grupal.

Con un récord de una gran victoria, un empate y una delgada derrota durante TC en Bulgaria, el equipo nacional sub-17 tiene una valiosa disposición hacia la Copa Mundial. Ahora, el enfoque principal de Nova Arianto es mejorar los detalles del juego para que Garuda Muda pueda dar una sorpresa en Qatar.