TBN demanda al Dr. Phil, alegando ‘esquema fraudulento’ con Merit Street

Trinity Broadcasting Networkex socio comercial de Dr. Phil‘s ahora bancarrota mérito street Mediapresentó una contrademanda contra la personalidad de la televisión, alegando que se dedicó a un esquema a «lana» a la compañía de transmisión cristiana y se «enriquece» a sí mismo y a «sus asociados y afiliados».

Merit Street Media, formado como una empresa conjunta entre TBN y Phil McGrawProductions de Peteski, Presentado para la protección de bancarrota del Capítulo 11 el 2 de julio de 2025. Al mismo tiempo, Merit Street demandó a TBN, alegando incumplimiento de contrato y alegando que «abusó de su posición como el accionista controlador».

TBN, en su contador presentado el martes (19 de agosto) en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Texas, nombra como acusados McGraw y Peteski, la compañía de producción de McGraw, que es el prestamista de deudor en posesión propuesto por mérito. Trinity Broadcasting acusa a McGraw y Peteski de inducción fraudulenta y incumplimiento del contrato. Una copia de la queja es en este enlace.

«La respuesta a TBN se defiende legítimamente y legalmente de los ataques de mala fe de Peteeski y McGraw es llorar de falta porque no les gustan los verdaderos hechos que ahora se pusieron en cuestión ante este tribunal, revelando la verdadera intención ilícita de McGraw y la conducta injusta que él autodescrita como un» gemelo «y como» 11th-Hour Poker «, dijo la trama de la queja.

TBN dijo que Peteski y McGraw se dedicaron a un «esquema fraudulento de años que desarrollaron y ejecutaron para lana TBN, una corporación sin fines de lucro, para enriquecer a McGraw, sus asociados y afiliados. TBN confía en que la verdad la liberará y resultará en Peteski y McGraw responsable por su conducta reprensible».

Un representante de McGraw no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda de TBN.

Según TBN, en 2022, McGraw buscó llegar a un acuerdo con Trinity como una red potencial para reemplazar a CBS como socio de producción y distribución del «Dr. Phil Show».

«McGraw representó específicamente a TBN que quería cambiar las redes debido a lo que él percibió como la censura de CBS del contenido transmitido en el ‘Dr. Phil Show'», dijo la queja de TBN. «Como dijo McGraw, ‘No quiero que los abogados de las notas de mocos me digan lo que puedo y no puedo decir en la televisión'».

Sin embargo, según TBN, Peteski tergiversó a Trinity de que «CBS estaba vendiendo los inventarios publicitarios para el ‘Dr. Phil Show'» y que la nueva programación que McGraw crearía para TBN sería de 90 minutos, en lugar de los espectáculos de 60 minutos actuales, para aumentar los ingresos publicitarios generales creados por los spots publicitarios adicionales en el formato de exhibición más largo. Además, Peteski le dijo a TBN que los costos de producción anuales de $ 68 millones para el «Dr. Phil Show» se reducirían en al menos un 40% al trasladar todas las actividades de producción relacionadas de California a Texas y no traer a ningún personal actual asociado con Show a Texas, así como «eliminar a los empleados y beneficios sindicalizados y reducir el contenido general», entre otras medidas de ahorro de costos.

El 10 de enero de 2023, TBN entró en una carta de intención vinculante con Peteski para crear Merit Street Media y le pagó a la compañía de McGraw $ 20 millones el 12 de enero. Según el acuerdo, Merit Street era propiedad del 70% por TBN y 30% por PeteSki.

Según el contrato, TBN proporcionaría servicios de producción y distribución a Merit Street y Peteski estaba obligado a proporcionar «nuevo contenido», que incluye «160 (90 minutos) nuevos episodios tópicos del programa ‘Dr. Phil’ (‘Show’) entregados durante 24-27 semanas de producción, según sea necesario», según la queja de TBN. «Para eso, McGraw (a través de Peteski) recibiría la friolera de $ 50 millones por año durante diez años: un total de $ 500 millones, si (y solo si) se realizaron Peteski y McGraw».

Sin embargo, para junio de 2024, Peteski y McGraw «no habían producido un solo episodio de 90 minutos, y mucho menos los 160 episodios requeridos por el [contract]y basado en sus horarios de producción, aparentemente no tenía intención de producir el ‘nuevo contenido’ requerido bajo el [contract] En las semanas restantes en el calendario de producción «, alegó la demanda de TBN.» En un esfuerzo por cambiar la culpa de sus fallas a TBN, Peteeski y McGraw acusaron a TBN de violar sus obligaciones bajo el BLI y no proporcionar a Peteski y McGraw los recursos que necesitaban para producir contenido por Mérito Street «.

El 1 de agosto de 2024, TBN informó a McGraw que sería susceptible de aumentar la participación de propiedad de Peteeski en Merit Street del 30% al 70% (disminuyendo así la participación de propiedad de TBN del 70% al 30%) sujeto a las partes que abordan «una multitud de puntos pendientes que se pueden finalizar», por demanda por TBN. Pero «McGraw nunca tuvo la intención de realizar ningún paso más allá del intercambio inicial de acciones», según la queja. «De hecho, sin saberlo TBN, McGraw describió su plan el 3 de agosto de 2024, como un» movimiento de gángster «para reducir TBN a nada más que» un papel de inversionista minoritario pasivo «en Merit Street», según la demanda TBN.

La presentación de bancarrota del Capítulo 11 de Merit Street el mes pasado «fue una sorpresa para TBN porque todavía controlaba a dos de los tres directores en la junta de Merit Street» y no había aprobado la petición de bancarrota, dijo la emisora en la denuncia.

Peteski y McGraw formaron una nueva compañía, Envoy Media Co., que se incorporó en Delaware un día antes de que Merit Street se declarara en bancarrota, según la demanda de TBN. Al mismo tiempo, supuestamente estaban negociando con TBN para reestructurar Merit Street, McGraw y Peteski estaban haciendo planes para crear una nueva compañía, Envía, para reemplazar Merit Street «, dijo la demanda de Trinity. El día después de que Merit Street presentara el caso del Capítulo 11, todos menos seis de los servicios de Merit Street fue despedido; demanda alegada.

En su queja, TBN busca daños monetarios no especificados, así como una rescisión de su acuerdo con Peteski de McGraw y la enmienda de acciones. Además, la compañía solicita declaraciones de que Matthew Crouch y Samuel Smadja fueron «designados adecuadamente para merecer la Junta Directiva de Street» y que «McGraw y/o Peteski carecían de la autoridad para eliminarlos» de la Junta y que, como tal, el tribunal emite una lesión permanente que ordenaba a Crouch y Smadja que se restauran a sus posiciones en la Junta de la calle.