TB Hasanuddin solicitó reformas culturales en el TNI: ¡las relaciones senior-junior deben abordarse!

Yakarta, Viva – Miembro Comisión I del DPR RHODE ISLAND, TB Hasanuddin Recuerda su importancia Reforma cultura en el cuerpo TNI. En particular, dijo, relacionado con la relación entre personas mayores y juniors.

Esta reforma cultural en el cuerpo de TNI está en el centro de atención después del caso de la muerte. Prada Lucky Namo fue presuntamente perseguido por cuatro soldados superiores.

La TB Hasanuddin alentó al TNI por pautas claras para que las actividades de entrenamiento no fueran mal utilizadas como un lugar para la violencia.

«Las relaciones senior-junio deben mejorarse. El entrenamiento, la dirección y la reprimenda son naturales. Pero cuando entra la violencia, es un dominio criminal. Esto debe ser una conciencia conjunta en el cuerpo de TNI», dijo TB Hasanuddin en su declaración el lunes 11 de agosto de 2025.

TB Hasanuddin también destacó la práctica de los eventos tradicionales de la unidad que a menudo son una brecha en la violencia. Consideró que las actividades tradicionales aún podrían llevarse a cabo siempre que las reglas y la estricta supervisión del comandante de la unidad.

«Los eventos tradicionales pueden, pero deben hacerse saludables y seguros. Si se ejecuta o hace ejercicio físico, por supuesto, hay límites y disposiciones claros. No permita que esta actividad incluso tome víctimas», dijo.

«Y la supervisión de los comandantes es la clave», explicó TB Hasanuddin.

Se informó anteriormente, se informó que el Warrior Two (Prada) Chepril Saputra Namo murió el miércoles 6 de agosto de 2025 a las 10:30 WITA después de recibir cuidados intensivos durante cuatro días en el Hospital General de Aeramo, Nagekeo, NTT, supuestamente debido a la persecución de los mayores.

Prada Lucky solo había sido miembro del TNI durante dos meses después de unirse oficialmente al ejército en mayo de 2025.

Después de completar su educación en Buleleng, Bali, Prada Lucky fue colocado en el Batallón Territorial para la construcción de 834 Wakanga Mere, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara.