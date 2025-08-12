TB Hasanuddin lamentó que el joven oficial fuera sospechoso en el caso de la muerte de la suerte de Prada

Yakarta, Viva – Miembro Comisión I del DPR RHODE ISLAND, TB Hasanuddin lamentó la participación de jóvenes oficiales en el caso persecución ese ritmo Prada Lucky Namo (23).

Leer también: Perfil del comandante adjunto de TNI General Tandyo Budi Revita, un graduado de Akmil de 1991 de solo



«Un oficial con un teniente dos, un graduado de una academia militar, sigue siendo muy joven, tal vez alrededor de 24-25, pero estuvo involucrado. Esto es de lo que me arrepiento», dijo TB Hasanuddin a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Según TB Hasanuddin, el joven oficial al que fue asignado como comandante debería ser un ejemplo y supervisar a los soldados.

Leer también: El ministro coordinador de la política y la seguridad asegura que el TNI investigue el caso de la suerte de Prada de manera transparente



Ni siquiera involucrado en un crimen para matar a otros soldados.

«El comandante en realidad existe en medio de los soldados para supervisar, controlar y dar dirección. Es por eso que el teniente de uno, uno de los oficiales, teniente dua que son jóvenes, los oficiales adolescentes deben vivir con soldados en el cuartel para supervisar esto. No viceversa, en su lugar, involucrado en un crimen juntos», dijo.

Leer también: Trágica, la persecución de Prada Lucky ocurrió durante la fomento de los soldados del ejército



Además, también solicitó que el caso de la muerte de Prada Lucky fuera investigado a fondo. TB Hasanuddin también instó a la policía militar a descubrir inmediatamente los motivos detrás de la persecución.

Anteriormente informó, un caso de supuesta persecución brutal que mató a Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) continuó rodando.

Comandante de Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, expresó desarrollos impactantes. Él dijo, ya había 20 soldados TNI nombrados como sospechosos, incluido un oficial.

«Todos los 20 sospechosos que han sido detenidos y luego serán seguidos con exámenes adicionales», dijo mientras visitaba la suerte de Rumah Rumah Prada en el Kuanino Tni Dormitory, Kupang, lunes 11 de agosto de 2025.

Aun así, no ha revelado más. También enfatizó que el motivo de persecución todavía estaba siendo investigado por la Policía Militar Militar Militar Militar Militar IX/Udayana (POMDAM).

«Cualquiera que cometiera actos (violencia) debe ser investigado e indiscriminadamente», dijo.