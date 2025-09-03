Taysom Hill 2.0? Los santos agregan versátil ‘touchdown’ Tommy Mellott

Hace ocho años hoy, el Santos de Nueva Orleans Hizo lo que en ese momento se sintió como un movimiento de la lista bastante intrascendente, reclamando el mariscal de campo no reclutado Taysom Hill desde exenciones y firmándolo hasta su equipo de práctica antes de la temporada 2017 de la NFL. Hill se convertiría en uno de los jugadores más exclusivos y polarizadores de la liga, alguien que era capaz de comenzar en el quarterback, el ala cerrada o el fullback dependiendo de dónde fuera necesario.

El 2 de septiembre de 2025, los Saints hicieron de otro movimiento de la lista que se siente intrascendente en la superficie, sin embargo, dado el éxito que tuvieron con un movimiento como este ocho años antes, naturalmente está provocando pensamientos de Taysom Hill una vez más. Nueva Orleans agregó al ex mariscal de campo del estado de Montana Tommy Mellott a Su escuadrón de práctica Después de la sexta ronda de 2025 fue Una víctima del día de corte del Las Vegas Raiders.

Mellott, quien fue nombrado ganador del Premio Walter Payton 2024, otorgado al mejor jugador de FCS de la nación, después de una temporada sobresaliente en la que Montana State fue 15-1 y perdió en el juego de campeonato FCS, fue seleccionado por los Raiders con la selección 212 en el Draft de la NFL no como quarterback, sino como un receptor abierto.

Comprensiblemente, un ex mariscal de campo que se convirtió en un recipiente de pases que se agregó al equipo de práctica de los Saints haría que los fanáticos se pregunten si se trata de Taysom Hill 2.0. Y aunque Mellott y Hill son jugadores muy diferentes con tipos de cuerpo muy diferentes: Mellott tiene 5 pies 11, 206 libras. Mientras que Hill entró en la NFL con 6 pies 1, 230 libras. – El conjunto de habilidades único de «Touchdown Tommy» es suficiente para dar a los fanáticos motivos para creer que los Saints han encontrado otro diamante en bruto.

¿Quién es Tommy Mellott?

Comencemos aquí … Tommy Mellott es no Alguien que va a tener un impacto inmediato para los Santos de Nueva Orleans. Solo porque ese es el caso, no significa que los fanáticos de los Santos se sientan tontos por tener su curiosidad despertada por lo que Mellott podría convertirse. Recuerde, Taysom Hill no se elevó a la lista principal hasta diciembre de su temporada de novato y luego apareció esporádicamente en sus próximas dos temporadas antes de convertirse en una parte más grande de la ofensiva de los Saints en 2020.

A pesar de haber sido nombrado Jugador del Año de Gatorade de Montana como mariscal de campo durante su temporada de secundaria senior, Tommy Mellott pasó su primera temporada con los Bobcats como receptor abierto y artista de equipos especiales antes de ser nombrado el mariscal de campo titular del equipo antes de que comenzaran los playoffs de 2021 FCS. El estudiante de primer año de camiseta roja llevó a los Bobcats hasta el juego del campeonato FCS.

Durante cuatro años, Mellott comenzaría 41 juegos como mariscal de campo y ganaría un récord de 33-8. Además de más de 6,000 yardas aéreas y 55 touchdowns aéreos, Mellott agregó 3,517 yardas y 43 touchdowns en el suelo. Pero cuando llegó el momento de ingresar al draft de la NFL, Mellott se convirtió en receptor abierto, abrió una carrera de 4.39 40 yardas y explotó para una vertical de 41 pulgadas en su día profesional, y hizo que los Raiders llamaron al día 3 del draft de la NFL.

Al igual que muchas selecciones de la sexta ronda, las cosas no funcionan para Mellott con el equipo que lo reclutó. Después de que los Raiders tomaron la decisión de cortar a Mellott, el gerente general John Spytek explicó por qué el arma de tamaño menor no convirtió la lista de 53 hombres.

«Respeto mucho por Tommy, y hubo muchas decisiones difíciles de que tomamos los últimos días. En última instancia, nuestra responsabilidad, el entrenador (Carroll) y yo, es poner los mejores 53, y luego 17 después de eso, para prepararnos para ganar juegos de fútbol», Spytek dijo a los periodistas. «Siempre hay una parte de desarrollo de eso también. Pero hay una realidad, a veces, quién está más listo y quién está más lejos y quién puede ayudar a este equipo a ganar más».

Es probable que los Saints ganen mucho durante la temporada 2025 de todos modos, por lo que pueden permitirse el lujo de jugar lentamente el desarrollo de Mellott en la partida que en un par de años a partir de ahora, está listo para emerger como un creador de juegos que lo hace como Taysom Hill.

«Toda mi carrera en la universidad, para ser honesto contigo, ha sido un individuo de hacer todo». Mellott dijo En mayo, después de ser seleccionado por los Raiders. «Solo un tipo de tipo que obviamente va a perfeccionar su oficio, lo que sea que se espera de mí, y haga eso y más».