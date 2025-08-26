Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos

Taylor Swift y Travis Kelce están oficialmente comprometidos.

La pareja compartió las noticias en Instagram con un carrusel de fotos y la leyenda: «Su profesor de inglés y su profesor de gimnasia se están casando». Las fotos capturan en el momento en que Kelce se puso de rodilla e incluyen una foto de primer plano del anillo de bodas.

La relación de Swift y Kelce ha sido un tema importante de discusión desde que se hicieron públicos por primera vez en octubre de 2023. Kelce fue quien hizo el primer movimiento que provocó su relación, y comenzó cuando el ala cerrada de Kansas City Chiefs asistió a la «Eras Tour» de Swift en julio de 2023.

En un episodio temprano de «nuevas alturas», Kelce reveló que había planeado darle a Swift su número de teléfono a través de la brazalete de la amistad cuando actuó en el Estadio Arrowhead en Kansas City, Missouri (el mismo estadio que juega para los Jefes) pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. Después de ese intento fallido, recibió la ayuda de personas cercanas a Swift (incluidos los miembros de su propia familia) para llamar su atención, lo que finalmente la llevó a contactarlo directamente. Después de hablar un poco de ida y vuelta, la pareja tuvo su primera cita oficial en Nueva York y, desde entonces, no ha podido mantenerse alejado del centro de atención público y de los medios de comunicación.

En febrero de 2024, Swift rompió el récord de la mayoría del álbum del año, Grammy gana poco antes de pasar a su «Eras Tour» en Tokio, luego girando a la derecha para ver a Kelce ganar el Super Bowl 2024 contra los San Francisco 49ers. una semana después. En junio, Kelce se unió a Swift en el escenario en su concierto de «Eras Tour» en el estadio Wembley en Londres, y los dos han sido vistos juntos en otros espectáculos, juegos de fútbol e incluso en el Abierto de US.