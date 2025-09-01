Taylor Swift y Travis Kelce aparentemente no han planeado el matrimonio a pesar de que estaban oficialmente comprometidos

VIVA – Las buenas noticias provienen del mundo del entretenimiento y los deportes. Mejor cantante Taylor Swift y estrella de la NFL Travis Kelce Finalmente anunció su compromiso el 26 de agosto a través de una carga conjunta en Instagram.

Ambos compartieron un momento romántico cuando Travis le propuso matrimonio a Taylor en su patio trasero. El ambiente lleno de flores y calidez hace que el momento se sienta tan íntimo. Casi dos años desde que se publicó su relación, ahora están listos para entrar en un nuevo capítulo en sus vidas. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Taylor Swift Dan Travis Kelce

Aunque está oficialmente comprometido e hizo una escena del universo virtual, pero aparentemente esta pareja no ha tenido prisa por pensar en los planes para el matrimonio.

«Taylor y Travis desde que el compromiso está realmente de la manera de las celebraciones. No han estado en la fase de planificar una boda», dijo una fuente cercana a ambos citados de personas el lunes 1 de septiembre de 2025.

La fuente también agregó que en este momento solo querían disfrutar de un nuevo estatus como pareja comprometida. «Quieren disfrutar de este momento primero y se tomarán el tiempo con calma. Se siente aliviado porque no hay necesidad de mantenerlo en secreto, y están felices porque ahora todo está abierto».

Este compromiso no solo es feliz Taylor y Travis, sino también su familia extendida. El padre de Travis, Ed Kelce, cuenta la historia del dulce momento de la aplicación.

«Inicialmente querían ir a cenar, pero Travis lo invitó a sentarse en el parque para beber vino por un tiempo. Al salir, Taylor se dio cuenta de que había más flores de lo habitual. Desde allí parecía haber sentido algo especial», dijo Ed en su entrevista en el programa de radio australiano The Jimmy & Nath Show con Emma.

«Ambos son jóvenes y realmente enamorados. Esto es increíble», agregó.

Esta feliz noticia llegó solo unas semanas después de que Taylor Swift anunció su último álbum titulado The Life of a Showgirl. Hizo el anuncio cuando fue invitado en el podcast New Heights, quien fue entregado por Travis con su hermano, Jason Kelce. El álbum está programado para su lanzamiento el 3 de octubre de 2025.