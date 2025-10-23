Taylor Swift y LL Cool J entre los nominados al Salón de la Fama de los Compositores de 2026

Taylor Swift, LL Cool JKenny Loggins, Pink, Sarah McLachlan y Talking Heads David Byrne están entre los nominados para el 2026 Salón de la fama de los compositores class, una lista que también incluye a Charlotte Caffey, Kathy Valentine y Jane Wiedlin de Go-Go’s, Randy Bachman y Burton Cummings de Guess Who, Gerry Beckley y Dewey Bunnell de America y Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss.

En la categoría de intérprete y compositor están Richard Carpenter de los Carpenters (“Top Of The World”, “Yesterday Once More” y “Goodbye To Love”), Harry Wayne Casey, también conocido como KC de KC y Sunshine Band (cinco sencillos No. 1 del Hot 100, incluidos “Rock Your Baby”, “That’s The Way (I Like It)” y “(Shake Shake Shake) Shake Your Booty”) y el cantante y guitarrista Boz Scaggs.

La categoría de compositores no intérpretes incluye al titán disco Pete Bellotte (conocido por su trabajo con Donna Summer en “Hot Stuff”, “I Feel Love” y “Love To Love You Baby”), el productor pop sueco Andreas Carlsson (“I Want It That Way” de Backstreet Boys, “Bye Bye Bye” de NSYNC, “Waking Up In Vegas” de Katy Perry) y Steve Kipner (Olivia). “Physical” de Newton-John, “Genie In A Bottle” de Christina Aguilera), junto con el veterano colaborador de Madonna Patrick Leonard (“Like A Prayer”, “Live To Tell”), Vini Poncia (varios éxitos de Ringo Starr y “Do I Love You?” de las Ronettes), Martin Page (“We Build This City” de Starships), Kenny Nolan (“Lady” de Labelle Marmalade”) y el dúo Terry Britten y Graham Lyle (“What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner).

En el campo de los compositores country se encuentran Jeffrey Steele (“What Hurts The Most” de Rascal Flatts, “The Cowboy In Me” de Tim McGraw), “Good Ole Boys Like Me” de Don Williams), Bob McDill (“Everything That Glitters (Is Not Gold)” de Dan Seals) y Larry Weiss (“Rhinestone Cowboy” de Glen Campbell, “Hi Ho Silver Lining” de Jeff Beck). El pop con tendencia al R&B está representado con Tom Snow (“He’s So Shy” de The Pointer Sisters, “Let’s Hear it for the Boy” de Deniece Williams) y Christopher “Tricky” Stewart (“Umbrella” de Rihanna, “Single Ladies” y “Break My Soul” de Beyoncé) y el veterano compositor de Mariah Carey Walter Afanasieff (“All I Want for Christmas Is You”, entre otros) está nominado para inducción nuevamente.

Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para la incorporación 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción. Los miembros votantes elegibles tienen hasta la medianoche del Este del 4 de diciembre para entregar sus boletas con sus elecciones de hasta tres nominados de la categoría de compositor y hasta tres de la categoría de compositor intérprete.

Establecida en 1969, Salón de la fama de los compositores Los incorporados incluyen a Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond, Phil Collins, REM, Steely Dan, Dean Pitchford, Hillary Lindsey y muchos más.