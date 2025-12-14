Taylor Swift vista uniéndose a Kelce Girls en la suite Chiefs de Travis Kelce

Getty

Taylor Swift culminó el fin de semana de su cumpleaños con una aparición discreta pero conmovedora en el Arrowhead Stadium. El ganador del Grammy asistió al enfrentamiento de los Kansas City Chiefs contra los Cargadores de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre, donde los fanáticos la vieron pasando tiempo con las hijas de Jason y Kylie Kelce en una suite VIP. En lugar de centrarse en sí misma, Swift pareció totalmente abrazada por la familia Kelce, llamando la atención por un dulce momento que rápidamente circuló en línea.

Taylor Swift se une a la familia Kelce en la suite de Travis Kelce

Imágenes de fans compartidas en redes sociales mostró a Swift sentada en la suite de Kelce junto a Kylie, sosteniendo a una de sus hijas pequeñas durante el juego. mientras no fue confirmado oficialmente qué niño sostenía Swift, los fanáticos especularon que probablemente era Bennett, el niño de 2 años de la pareja. Kylie parecía tener al hijo menor de la familia, Finnley “Finn” Anne, en sus brazos.

Jason y Kylie comparten cuatro hijas: Wyatt Elizabeth, 6 años, Elliotte Ray, 4 años, Bennett Llewellyn, 2 años y Finnley Anne, que nació a principios de este año. Swift parecía cómoda y relajada en el ambiente familiar, reforzando lo que muchos fanáticos ya han notado durante el año pasado: se ha integrado perfectamente en la dinámica familiar de Kelce.

🎥| Taylor Swift lleva el mismo traje que Kylie Kelce, Donna Kelce y Andrea

La suite también incluía a la madre de Swift, Andrea Swift, y a la madre de Kelce, Donna Kelce, según videos de fans adicionales compartidos en línea. La reunión multigeneracional contribuyó a la sensación saludable del momento, especialmente porque Swift continúa haciendo apariciones ocasionales y de bajo perfil en los juegos de los Chiefs esta temporada.

Fin de semana de cumpleaños, compromiso y apoyo público para Travis Kelce

SLa aparición de Wift en Arrowhead se produjo apenas un día después de que celebrara su cumpleaños el sábado. Si bien los detalles sobre cómo celebró la ocasión siguen siendo privados, el día tuvo un significado adicional ya que marcó su tercer cumpleaños desde que comenzó. Salir con Kelce en el verano de 2023. La pareja anunció su compromiso a principios de este año y La presencia continua de Swift en los juegos subraya su firme apoyo durante un tramo desafiante para los Chiefs.

A principios de semana, Swift abordó el escrutinio público. durante una aparición en “The Late Show” con Stephen Colbert antes del estreno el 12 de diciembre de su serie documental de Disney+, “Taylor Swift El Fin de una era.” Durante la entrevista, Swift habló con franqueza sobre las críticas que suelen acompañar al éxito a largo plazo.

«Me esfuerzo mucho en no decir cosas como: ‘Dios mío, no hay nadie que pueda identificarse con lo que estoy pasando'», explicó Swift. «Nadie quiere oír eso. Yo no quiero oír eso».

Añadió que, si bien algunas personas admiran la longevidad, otras desearían que los artistas exitosos se hicieran a un lado. “hay también rincones que dicen: ‘Dale un turno a alguien más’. ¿No puedes? justo Vete para que podamos hablar de lo bueno que eras.?’« Dijo Swift. Su respuesta fue directa: “No quiero”.

Swift compartió que se apoya en confidentes de confianza para superar la presión, incluido el ícono de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, el productor Max Martin y el propio Kelce. “Puedo hablar con él sobre cualquier tema”, dijo.

Al reflexionar sobre el año, Swift destacó dos hitos que definieron su trayectoria personal y profesional. “Comprometerme con el amor de mi vida y recuperar toda mi música”, le dijo a Colbert. «Es posible que ambas cosas nunca hubieran llegado a mi vida. Y estoy muy agradecida».