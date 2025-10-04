Taylor Swift vende 2.7 millones de copias de ‘Life of a Showgirl’ el día 1

Taylor Swift‘s «La vida de una showgirl«Tiene la segunda cuenta de ventas semanal más alta para cualquier álbum, nunca … después de solo un día. Por CarteleraLuminate ha informado que el álbum vendió 2.7 millones de copias el viernes.

Eso rompe su récord personal para la mayoría de los registros que ha vendido en una semana, y también el de cualquier otra persona, excepto el de Adele. El récord de la mayor cantidad de ventas de álbumes en una semana está en manos de «25» de Adele, que vendió 3,4 millones de copias en sus primeros siete días en 2015. Swift todavía le quedan seis días de actividad de ventas para tratar de superar esa marca.

Luminate también informó que «la vida de una showgirl» estableció un récord de la mayoría de las copias de vinilo vendidas en una semana, con 1.2 millones vendidos directamente fuera de la puerta. El récord de toda una semana también fue celebrado previamente por Swift, quien lo estableció el año pasado vendiendo 859,000 copias de «El departamento de poetas torturados» en sus primeros siete días, algo que superó por más de 300,000 unidades en solo un día.

El mejor mejor de Swift en términos de números generales también fue «poetas torturados». Se lanzó en 2024 con 2.61 millones de unidades durante toda la semana, y el cantante ya lo ha superado en un día.

Por supuesto, estos números del primer día para «showgirl» incluyen todos los pedidos anticipados que se vendieron con más de semanas de anticipación y se enviaron para llegar a las tiendas y en los buzones de los clientes el viernes.

Todos estos números son solo para los EE. UU., Luminate señaló.

Numerosas ediciones variantes de «The Life of a Showgirl» se vendieron con anticipación, la mayoría de ellas como ediciones limitadas a través de la tienda web de Swift que rápidamente se agotó. Target tiene las únicas exclusivas minoristas y las únicas que todavía están disponibles actualmente, con una variante de vinilo y tres CD en las tiendas. Target dejó alrededor de 500 de sus tiendas abiertas después de la medianoche del jueves por la noche para Swifties que querían alinearse para el primer crack para sostener copias físicas en sus manos.

Luminate es el sucesor de SoundScan, y cualquiera de estos números de registro se refiere a la época desde 1991, cuando SoundScan entró en escena y comenzó a ofrecer ventas semanales confiables para grabaciones.

El álbum no será el único número 1 de Swift esta semana. Su evento teatral «Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl«Está jugando durante tres días solo en los cines este fin de semana y fácilmente encabezará la taquilla. Variedad informó más temprano el sábado que El lanzamiento teatral ganó $ 15.8 millones justo en su primer día.