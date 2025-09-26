Taylor Swift toma la decisión de medio tiempo del Super Bowl, dice el informe

﻿Después de que la megaestrella mundial de la música pop Taylor Swift y el futuro del ala cerrada del Future Hall of Fame del Salón de la Fama de los Kansas City, Travis Kelce, comenzaron a salir en 2023, Swift se convirtió en una presencia regular y muy visible en los Juegos de los Chiefs, y la NFL fue 100 por ciento para ello. Según el firma de consultoría de comunicaciones IDXLa NFL tomó una decisión deliberada de «inclinarse» a lo que se ha llamado «el efecto rápido».

Ese término se refiere al impulso en la audiencia de televisión, especialmente entre las espectadoras, para los juegos de la NFL creados por la presencia de Swift, un efecto sentido incluso en los juegos que no involucraron a los jefes.

Después Kelce, de 35 años, finalmente apareció la pregunta En agosto, y Swift, que también tiene 35 años, dijo que sí, parecía natural que la superestrella, con un nuevo álbum, La vida de una showgirlPara ser lanzado el 3 de octubre, debe entregar el último «efecto Swift» actuando en el medio tiempo del Super Bowl 60 en febrero.

Goodell dejó caer una fuerte toque de rendimiento rápido

En una entrevista sobre NBC’s de larga duración Show de hoy El 3 de septiembre, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dejó una fuerte pista de que Swift, de hecho, tocaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Pero habló demasiado pronto, al menos según un nuevo informe publicado el miércoles por el informante de la industria del entretenimiento Rob Shuter.

Swift parece haber cancelado las negociaciones para actuar en el juego de campeonato de la NFL 8 de febrero, un juego que fácilmente podría presentar a su prometido Kelce y los Chiefs que han jugado en Cinco de los últimos seis Super BowlsGanar tres de ellos.

De acuerdo a Para el informe de Shuter, Swift se sintió No respetado por la NFL que se negó a cumplir con sus condiciones habituales para una actuación.

NFL no paga a los artistas de medio tiempo

Una de esas condiciones era el dinero. La NFL no paga. La liga espera que los músicos toquen el programa de medio tiempo del Super Bowl por «exposición», y de hecho una actuación en el Super Bowl puede ser un creador de carrera, un cierto sello de validación que un artista ha alcanzado el verdadero estatus de superestrella.

Pero Swift ya ha logrado un nivel estratosférico de estrellato que la pone más allá de ese punto.

«No estaba pidiendo favores, estaba pidiendo respeto», dijo un ejecutivo de la industria de la música citada por Shuter. «Taylor conoce su valor. Ella conoce el tipo de calificaciones que trae, la atención global que ordena. No estaba a punto de entregar eso gratis».

El ejecutivo continuó, enfatizando que «Taylor Swift no necesita ‘exposición’. Ella quería un acuerdo que reflejara su valor «.

Swift exigió la propiedad del rendimiento

Además del tema del pago, Swift, que ejerce un nivel de control sobre su carrera y su propiedad intelectual no disponible para la mayoría de los artistas de la industria de la música, requirió los derechos de la propiedad total de su actuación, así como en las tragamonedas publicitarias durante el juego en el que podría promover sus propios proyectos.

Pero la NFL no dijo dados.

«La NFL, junto con el patrocinador de Apple Music, había estado decidido a aterrizarla durante 2026 después de años de especulación. Pero con ambas partes se negó a moverse, el acuerdo está muerto, por ahora», informó Shuter en su boletín.

«Ella no necesita el Super Bowl», dijo un veterano de la industria a Shuter. «Pero el Super Bowl la necesita absolutamente. Sin Taylor, es solo otro espectáculo de medio tiempo».

Dado que los datos muestran aumentos en la audiencia de TV de la NFL hasta el nueve por ciento cuando Swift No hace nada más que sentarse en un Skybox en Arrowhead Stadium para animar a Kelce y los Chiefs, el impulso de las clasificaciones para el Super Bowl parecía que rompa récords si Swift realmente dio una actuación de medio tiempo.

Al no admitir las condiciones de Swift, Shuter escribió: «El sentido dentro de la industria es que la NFL perdió la posibilidad de toda una vida».