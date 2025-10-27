Taylor Swift suma su tercera semana a la cima de las listas de álbumes y canciones

Taylor SwiftLa era de “La vida de una corista” continúa mientras el disco logra un tercera semana consecutiva en el puesto número 1 con 194.000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas, según Luminate. El disco de 12 canciones no muestra signos de desaceleración: es solo el segundo álbum de 2025 que pasa sus primeras tres semanas en la cima de la lista, después de “I’m the Problem” de Morgan Wallen, que mantuvo la posición durante las primeras ocho semanas.

en el Cartelera Caliente 100ella reina por tercera semana consecutiva con “The Fate of Ophelia”, mientras que también ocupa el primer nivel con “Opalite” en el n.° 4, “Elizabeth Taylor” en el n.° 5 y “Father Figure” en el n.° 6. Y aunque no ha habido nuevos lanzamientos musicales que compitan por los 10 primeros lugares, un par de artistas obtienen sus primeros top 10 en el Hot 100: Olivia Dean“Man I Need” salta del puesto 17 a su nueva posición del 8, marcando su debut entre los 10 primeros.

La canción atrajo 14,3 millones de reproducciones y 17 millones de alcance de radio durante la semana de seguimiento, superando su anterior pico número 12 desde su primera entrada en las listas en septiembre.

León Tomás‘ “Mutt” ocupa el puesto número 10 como el primer éxito entre los 10 primeros del cantante y productor como artista discográfico. “Mutt” sube al puesto número 10 con 7 millones de reproducciones y casi 60 millones de audiencia de radio. Si bien es su primera vez en el centro de atención como solista, Thomas anteriormente obtuvo tres top 10 como escritor y productor acreditado a través de “In the Bible” de Drake, “Love All” con Jay-Z y “Snooze” de SZA.

De vuelta en la lista de álbumes, Tame Impala regresa a la lista con su tercer álbum entre los cinco primeros, mientras “Deadbeat” debuta en el número 4. El proyecto, el primer largometraje del cantante y multiinstrumentista australiano Kevin Parker en cinco años, se convierte en el tercer álbum entre los cinco primeros del artista. De sus 70.000 unidades de álbumes obtenidas, las ventas de álbumes comprenden 37.000 y obtuvo un total de 41,72 millones de reproducciones.

“Man’s Best Friend” de Sabrina Carpenter se mantiene estable en el puesto número 5 de la lista. cartelera 200mientras que “Am I the Drama?” de Cardi B cae del puesto 4 al 6. “The Art of Loving” de Olivia Dean desciende un lugar al n.° 7, pero continúa mostrando poder de permanencia en su cuarta semana en el top 10. “SOS” de SZA se mantiene firme en el n.° 8, “One Thing at a Time” de Morgan Wallen sube al n.° 9 y “You’ll Be Alright, Kid” de Alex Warren completa el top 10.