Taylor Swift Showgirl Película proyectada para superar la taquilla sobre Smashing Machine

Taylor Swift¿Cine de cine Mesiah?

La estrella del pop regresa a los cines con «The Official Release Party of a Showgirl», que está rastreando un debut de $ 35 millones a $ 40 millones durante el fin de semana. Esas ventas de entradas proyectadas son significativas teniendo en cuenta que «showgirl» fue anunciado hace solo dos semanas y está entrando en los cines con una promoción mínima fuera de las redes sociales de Swift. Sin embargo, cualquier impulso de taquilla podría ser de corta duración; La «fiesta de lanzamiento» solo está programada para jugar pantallas para el fin de semana del 3 al 5 de octubre.

«La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl» debería ganar Swift su segundo debut consecutivo de taquilla No. 1 después de su lanzamiento teatral anterior, el exitoso «Taylor Swift: The Eras Tour» (debut de $ 93 millones) de 2023. Esta nueva empresa no es una película tradicional, o una película de concierto como «The Eras Tour», sino un evento de 89 minutos con un nuevo video musical y un metraje detrás de escena. La «fiesta de lanzamiento», para la cual Swift dice que bailar es «opcional pero muy alentado», coincide con el 12 álbum de estudio del cantante «,»La vida de una showgirl«Que cae el 3 de octubre. Un fanático autoproclamado de la numerología, Swift puso boletos a la venta por $ 12, que está por encima del precio nacional promedio, pero mucho menos que caras que las principales ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

Swift busca llevar la corona de taquilla sobre dos estrellas de cine. Dwayne «The Rock» Drama deportivo de Johnson «La máquina de aplastamiento«Su objetivo es de $ 8 millones a $ 15 millones en su debut, mientras que la épica de la acción cómica de Leonardo DiCaprio» One Battle After Otro «apunta a $ 10 millones a $ 11 millones en su segundo fin de semana de lanzamiento.

«The Smashing Machine» marca una desviación de la tarifa familiar que convirtió a Johnson en un nombre familiar. En una rara actuación dramática, Johnson interpreta al luchador Mark Kerr, un campeón en los primeros días de la lucha de MMA que regresó después de luchar contra el abuso de sustancias. «The Smashing Machine», que costó $ 50 millones, es el debut en solitario de Benny Safdie, mejor conocido por colaborar con su hermano mayor Josh en películas como «Gems Uncut» y «Buen tiempo».

Mientras tanto, la industria verá de cerca la salida de segundo año de «One Battle After Otro», que encabezó la taquilla el fin de semana pasado, pero requiere poder de permanencia, y mucho, para justificar su presupuesto de gran tamaño. La brillante boca a boca y la demanda de IMAX y otras pantallas de gran formato premium podrían ayudar a que la película se quede en los cines. «Una batalla tras otra», protagonizada por Leonardo DiCaprio como ex revolucionario en la carrera, ha generado $ 24 millones a nivel nacional y $ 53 millones a nivel mundial contra un presupuesto de producción superior a $ 130 millones. Dado que la venta de entradas generalmente se divide 50-50 entre estudios y operadores de teatro, «una batalla después de otra» requiere aproximadamente $ 300 millones para alcanzar el punto de equilibrio teatral.

En otros lugares, el relanzamiento de Disney «Avatar: The Way of Water» está dirigido a $ 3 millones a $ 4 millones de 2,100 teatros. El estudio está llevando a la secuela de $ 2 mil millones de James Cameron a la pantalla grande antes de la tercera entrega, «Avatar: Fire and Ash», que se estrena en diciembre. El público recibirá una presentación previa de «Fire and Ash» después de las proyecciones de «The Way of Water». ¡Pandora atrae!