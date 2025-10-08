Taylor Swift rompe el disco de Adele con las ventas de álbumes ‘Life of a Showgirl’

Taylor Swift‘s «La vida de una showgirl«Ahora oficialmente tiene un reclamo de los números de primera semana más grandes jamás grabados para un álbum. Billboard informó el miércoles que, en sus primeros cinco días, el álbum ha superado a 3.5 millones de unidades de álbum equivalentes, lo que representa el consumo en ventas y transmisión.

Que rompe el récord previamente en poder de Adele«S» 25 «, que se inclinó con 3.482 millones de unidades en la lista de diciembre de 2015, una marca de agua alta que ha sido solo durante dos meses antes de una década.

Swift rompió el récord en cinco días, lo que significa que su cuenta aumentará aún más en los dos días restantes en la semana de la lista.

El disco del álbum real ventas, sin transmisión u otro consumo, Sigue siendo sostenido por Adele, pero probablemente solo por aproximadamente un minuto. Billboard informó que las ventas del álbum completo de «showgirl» se situaron en 3.2 millones al final del quinto día, solo un cabello inverso a los 3.378 millones que «25» se vendieron durante su primera semana en 2015. (Para ambos álbumes, la cuenta de ventas para la gran mayoría de las unidades generales de la unidad en general).

Las ventas de Swift pueden haber sido cargadas con pedidos anticipados que contaban oficialmente el primer día de lanzamiento. Pero ella se ha asegurado de que el álbum no esté marcando en ese frente en la última parte de la semana de ventas. Ha emitido varias variantes de CD o digitales durante la semana con pistas de bonificación acústica, la última de las cuales fue una exclusiva de descarga que se puso a la venta en su tienda web durante un período de 24 horas a partir del martes por la tarde.

En circunstancias normales, Luminate no informa los tintos de álbumes durante la semana, y no hay cifras oficiales actualizadas hasta que el Top 10 del Billboard 200 se lance cada domingo, con cifras de la unidad asistente. Pero el interés en los registros que se rompen ha hecho que la compañía de datos del gráfico emita informes más frecuentes, en este caso.

Swift ciertamente se ha disparado por encima de su propio récord anterior para unidades de álbum equivalentes en una sola semana. Su mejor debut hasta la fecha fue de 2.61 millones para «El departamento de poetas torturados» el año pasado, una cifra que ya ha superado por 600,000 unidades en solo cinco días.

El No. 1 que Swift pronto se registrará para «La vida de un showgirl» seguirá rápidamente el número 1 que tuvo en la taquilla de la nación con «Taylor Swift: la fiesta de lanzamiento oficial de un showgirl», que ganó $ 33 millones en los cines durante su limitada carrera de tres días, a un precio de boletos de $ 12 en todo el tablero.