Taylor Swift revela una razón real para la decisión del Super Bowl

Desde que anunció su compromiso a fines de agosto para Jefes de Kansas City‘Future Salón de la Fama en ala cerrada Travis KelceLa especulación se ha centrado en la megaestrella mundial de música pop Taylor Swift y la posibilidad que ella daría la actuación de medio tiempo en el Super Bowl 60 en febrero.

NFL El comisionado Roger Goodell incluso dejó su propia pista tímida de que la NFL estaba en negociaciones para el codiciado Salón de Malifa, una actuación que es regularmente transmitido a más de 100 millones espectadores cada año.

«Siempre nos encantaría que Taylor juegue. Es un talento especial y especial, y obviamente sería bienvenida en cualquier momento», dijo Goodell durante una aparición en el NBC Show de hoy 3 de septiembre.

Sin embargo, Swift no actuará en el medio tiempo del juego del 8 de febrero de 2026. En cambio, La NFL eligió el rapero puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, para encabezar el medio tiempo del Super Bowl 60.

Swift dice que la preocupación por Kelce es la razón

¿Por qué no Swift? De acuerdo a Un informe de la industria de la industria del entretenimiento Rob Shuter a fines de septiembre, Swift y el NFL No podría aceptar los términos con respecto a los derechos de desempeño a las imágenes de su desempeño. Y Swift también insistió en recibir su apariencia. El NFL tradicionalmente no paga una tarifa a los artistas de medio tiempo del Super Bowl.

Pero en un Entrevista de 45 minutos en NBC Tonight Show con Jimmy Fallon el lunes, según se informa el más largo en los 71 años de historia de The Tonight Show – Swift, aunque no negar exactamente la historia anterior, dio una razón completamente diferente para evitar el medio tiempo del Super Bowl.

La razón – Kelce. Swift dijo que está demasiado preocupada por la seguridad de su prometido en el campo de fútbol para concentrarse en dar una actuación.

Taylor Swift aborda los rumores de que rechazó el Super Bowl sobre ‘imágenes de rendimiento’ en @FallonTonight: «Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos están muy cerca, a veces llaman y dicen ‘¿Cómo se siente sobre el Super Bowl?’ pic.twitter.com/xj2p0lmmyc – Pop Base (@Popbase) 7 de octubre de 2025

‘Encerrado’ en la seguridad de Kelce

«Estoy enamorado de un tipo que hace ese deporte en ese campo real», dijo Swift a Fallon. «Como, eso es el ajedrez violento. Eso es gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Toda la temporada, estoy encerrado en lo que ese hombre está haciendo en el campo», el Multimillonario de 35 años Dijo Pop Star.

Luego bromeó sobre cómo sería si eligiera actuar.

«¿Te imaginas si, como, él está ahí afuera todas las semanas, como, poner su vida en la línea, hacer esto muy peligroso, muy alta presión, deporte de alta intensidad, y digo: ‘Me pregunto cómo debería ser mi coro’ ‘», dijo Swift.

Swift se apresuró a aclarar que Kelce no influyó en su decisión.

«Esto no tiene nada que ver con Travis. Él le encantaría que lo haga», dijo Swift. «Pero estoy demasiado encerrado».

Comentarios editado en la entrevista televisada

El NFL externaliza su reserva de las actuaciones de medio tiempo del Super Bowl a Roc Nation, la compañía promocional y de gestión fundada por la megaestrella de rap Shawn «Jay-Z» Carter. Swift dijo que su «equipo» estaba en contacto con Roc Nation de manera frecuente.

«Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo: nuestros equipos están muy cerca. A veces llaman y dicen: ‘¿Cómo se siente sobre …?’ Swift dijo, pareciendo implicar que el Super Bowl era lo que Roc Nation preguntaría. «Y eso no es, como, una oferta oficial o una conversación en la sala de conferencias, más ‘¿Cómo se siente al respecto en general?'»

Curiosamente, los comentarios de Swift sobre su decisión de medio tiempo del Super Bowl no se emitieron en la transmisión de NBC del programa de Fallon, sino que se incluyeron en una edición ampliada de la entrevista publicada en línea.