Taylor Swift revela la fecha de lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’, Lista de canciones

Taylor Swift ha revelado Su nuevo álbum «The Life of a Showgirl» se estrenará el 3 de octubre, y presentó la portada y que sus 12 pistas contarán con Sabrina Carpenter en la canción principal.

Swift hizo la gran revelación en sus redes sociales y durante el episodio del miércoles del podcast «New Heights Show», cohostado por su campeón del Super Bowl, Beau, Travis Kelcey su hermano Jason. Su sitio web ofrece variables, incluidas «The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume» en vinilo naranja con brillo, CD de lujo y cassette.

En una publicación en Instagram, confirmó que Max Martin, Shellback y ella misma producirán el álbum. «Y, baby, ese es un negocio de exhibición para ti. El nuevo álbum The Life of a Showgirl. El 3 de octubre», escribió.

Antes del lanzamiento del podcast, los fanáticos notaron una cuenta regresiva en su sitio web oficial que contaba hasta las 7 PM ET. Su página de destino presentaba una imagen de una puerta que apareció durante la gira de época, y a medida que pasaban las horas, cuatro casillas diferentes aparecieron gradualmente en diferentes colores y con cerraduras en ellas. Algunos fanáticos supusieron que cada caja podría representar una variante de vinilo de diferentes colores.

El 14 veces ganador del Grammy anunció «La vida de un showgirl» la madrugada del martes, después de que apareció un misterioso reloj de cuenta regresiva en su sitio web. Los fanáticos especularon que su duodécimo álbum estaba en proceso, dado que el reloj se agotaría el día 12 del mes a las 12:12 a.m. ET. El proyecto se reveló en un chiflado de su apariencia de «New Heights Show» compartida en las redes sociales.

Las vallas publicitarias de Spotify comenzaron a aparecer en todo el país después de la revelación del álbum, compartiendo un código a una lista de reproducción titulada «Y, bebé, ese espectáculo para usted». La lista de reproducción, compuesta por 22 canciones rápidas, probablemente contiene pistas y huevos de Pascua sobre qué esperar de «La vida de una showgirl». Algunos rápidos ya señalaron que todas las canciones de la lista de reproducción fueron producidas por Max Martin y Shellback, lo que podría indicar su regreso para el nuevo álbum.

El último lanzamiento importante de Swift, «El departamento de poetas torturados, se lanzó en abril de 2024. Dos horas después de su debut, Swift lo expandió a un álbum doble titulado» The Anthology «, que se convirtió en el álbum más vendido del año.