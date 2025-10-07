Taylor Swift responde a los fans a quienes no les gusta ‘La vida de una corista’

Taylor Swift compartió sus sinceros pensamientos sobre la apasionada variedad de reacciones a “La vida de una corista.Agradeció a los fans que captaron “inmediatamente” las emociones y los temas del álbum, pero también tuvo palabras para los críticos.

Mientras aparece en “El show de Zane Lowe,» Swift dijo que «da la bienvenida al caos» al ver que es una «regla del mundo del espectáculo»: «Si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y dices mi nombre o el título de mi álbum, estás ayudando», dijo. «Y el arte, tengo mucho respeto por las opiniones subjetivas de la gente sobre el arte. No soy la policía del arte. Es como si a cada uno se le permitiera sentir exactamente como quisiera. Y nuestro objetivo como animadores es ser un espejo”.

El disco ha recibido críticas mixtas de los críticos, con algunos elogios por su sonido alegre y descarado, mientras que otros critican la letra por su percepción de falta de profundidad.

«Sin embargo, en ‘The Life of a Showgirl’, el amor parece fácil de luchar. Y la creencia de que en realidad podría ser una brisa, en lugar de, como, el ojo de un huracán, hace que el álbum sea lo más cercano a ser un buen momento sin complicaciones como cualquier cosa que haya hecho», escribe VariedadEs Chris Willman.

«A menudo, un álbum es una forma realmente salvaje de mirarte a ti mismo», le dijo Swift a Lowe. «Lo que estás pasando en tu vida afectará si te identificas con la música que estoy publicando en un momento dado».

Swift también hizo una declaración reveladora sobre lo que la empodera para hacer música: «Hacemos esto para siempre. Tengo muy presente el legado cuando hago mi música. Sé lo que hice. Sé que lo adoro, y sé que en el tema de lo que es Showgirl, todo esto es parte de eso».

Swift continúa su campaña de promoción con una aparición en “Tarde en la noche con Seth Meyers”el 8 de octubre.