Taylor Swift requiere la esperanza de convertirse en esposa y tener hijos en sus últimas canciones

VIVA – ícono pop mundial Taylor Swift Parece expresando sutilmente su sueño de comenzar una familia con su prometido, Travis Kelce, en su último álbum titulado The Life of a Showgirl, que se lanzó a principios de esta semana.

La canción Wi $ h li $ t muestra la letra en la sección del coro que toca el corazón e insinúa cómo la esperanza de Taylor Swift en el futuro después del matrimonio con su amante.

«Solo te necesito. Para algunos bebés, todo el bloque se parece a ti. Le pedimos al mundo que nos deje solos, y realmente lo hacen,» The Song Lyrics, lanzan Kbizoom, domingo 5 de octubre de 2025.

Las letras se basan en lo que muchas personas interpretan como una clara esperanza futura para Kelce.

«Me haces soñar con una casa … ganar dinero, establecido, eso es todo lo que quiero. Solo te necesito», agregó.

Una de las letras muy emocionales dice: «Si no apareces / PUEDE que haya estado inmerso en mi propia tristeza / Prometo ser leal a mí mismo / justo antes de iluminar mi cielo.

Para obtener información, Taylor y Travis Kelce han estado saliendo durante dos años, y su compromiso fue inaugurado oficialmente en agosto. La pareja derrite los corazones en Internet cuando comparten fotos de aplicaciones en un hermoso jardín, con Kelce arrodillado rodeado de flores.

Una foto íntima muestra a la pareja compartiendo momentos íntimos, con Swift ahuecó su rostro mientras se miraba.

Los fanáticos ahora especulan que la vida de una showgirl podría ser un álbum de despedida, lo que significa la intención de Swift de retirarse del centro de atención. Este álbum realmente se siente como un álbum de despedida. Está listo para el próximo viaje, para ser esposa y madre.