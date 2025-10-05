Taylor Swift Reglas de taquilla de nuevo, Smashing Machine Flops

Habiendo conquistado los estadios más grandes del mundo con sus giras de conciertos con entradas agotadas, Taylor Swift está demostrando nuevamente que ella también puede gobernar la pantalla grande.

Su nuevo esfuerzo cinematográfico, «La fiesta oficial de lanzamiento de un showgirl», está bailando en la cima de las listas de taquilla con $ 33 millones durante el fin de semana. El comunicado recaudó otros $ 13 millones en la taquilla internacional por un total global de $ 46 millones. Es una cuenta significativa dado que «showgirl» fue anunciado hace poco más de dos semanas y aterrizó en los cines con una promoción mínima fuera de las redes sociales de Swift. AMC está distribuyendo «La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl», que no es una película tradicional, o una película de concierto como Swift’s récord «The Eras Tour» Pero en cambio, una fiesta de escucha de 89 minutos que ofrece a los fanáticos un vistazo a un nuevo video musical y un metraje detrás de escena para su 12º álbum de estudio, «The Life of a Showgirl».

«Ningún otro artista musical en el planeta puede hacer esto», dice David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría de películas Franchise Entertainment Research.

Un fanático autoproclamado de la numerología, Swift puso boletos a la venta por $ 12, que está por encima del precio promedio nacional pero por debajo del costo en las principales ciudades como Nueva York o Los Ángeles. La recepción de la audiencia ha sido estelar (una rara calificación «A+» en las encuestas de salida de Cinemascore), pero no importa los comentarios, «la fiesta de lanzamiento de un showgirl» solo está programada para el fin de semana del 3 al 5 de octubre.

«En nombre de los teatros de AMC y toda la industria de la exhibición teatral, extiendo nuestro más sincero aprecio al icónico Taylor Swift por llevar su brillantez y magia a los cines este fin de semana», dijo el CEO de AMC, Adam Aron, en un comunicado. «Su visión de agregar un elemento cinematográfico a su increíble debut en el álbum fue nada menos que un triunfo».

En otra parte de la taquilla, el público no podía oler lo que la roca estaba cocinando. El otro recién llegado de este fin de semana, el drama deportivo con clasificación R de Dwayne Johnson «The the the Máquina aplastante«, Crater en tercer lugar con $ 6 millones de 3,345 lugares. Esas ventas de entradas estaban por debajo de las proyecciones de $ 8 millones a $ 15 millones. Esto marca el debut más bajo de la carrera de Johnson, por debajo de su thriller de 2010» más rápido «($ 8.5 millones, no ajustado por la inflación). Incluye a un lado, incluido un golpe a A24, que gastó $ 50 millones para producir la película, y muchos miillones). El Festival de Cine de Venecia y Toronto.

«The Smashing Machine» presenta una rara actuación dramática de Johnson, mejor conocida por franquicias familiares como «Jumanji» o «Rápido y furioso». Juega al luchador y al campeón de UFC Mark Kerr mientras regresa a la carrera después de luchar contra el abuso de sustancias. Emily Blunt interpreta a la entonces novia de Kerr, Dawn Staples. Aunque los críticos fueron más amables (un 73% en Rotten Tomatoes), el público desestimó la película con una calificación «B-» en encuestas de salida de Cinemascore. Benny Safdie, quien subió a la fama de Arthouse con su hermano mayor Josh en películas como «Gems Unnt» y «Good Time», dirigió «The Smashing Machine» en su debut en solitario.

«Dwayne Johnson y Emily Blunt son fuertes protagonistas que han elevado imágenes más grandes. No está sucediendo aquí», dice Gross. «American Wrestling es un fenómeno local, y eso lo limitará al extranjero».

El segundo lugar fue la épica de la acción cómica de Leonardo DiCaprio «One Battle After Otro» con 10.3 millones de 3,634 teatros, disminuyendo el 53% de su debut. Hasta ahora, la película ha ganado $ 41 millones en América del Norte. Por un lado, «One Battle» es oficialmente la película más recaltadora del director Paul Thomas Anderson, superando a «There Will Be Blood» de 2007 ($ 76.4 millones a nivel mundial). Por otro lado, «One Battle» cuesta más de $ 130 millones para producir y no parece tener el poder de permanencia necesario para justificar su presupuesto de gran tamaño. Dado que la venta de entradas generalmente se divide 50-50 entre estudios y operadores de teatro, «una batalla después de otra» requiere aproximadamente $ 300 millones para alcanzar el punto de equilibrio teatral.

Más por venir …