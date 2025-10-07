El Jefes de Kansas City están bajo el centro de atención para Monday Night Football el 6 de octubre, y se enfrentarán al Jaguars de Jacksonville. Lo que es salvaje es que el Los jaguars tienen un mejor registro que el Jefe Entre en este juego, porque son 3-1 y los Jefes y 2-2, pero si los Chiefs lo hacen a su manera, eso cambiará a favor de Kansas City cuando termina el lunes por la noche.

El Jefes de Kansas City han estado compartiendo fotos y videos de su equipo aterrizando en Florida antes del juego y ala cerrada Travis Kelce está ahí. Su futura será Taylor Swift no suele aparecer en juegos fuera de casa debido a razones de seguridad, además de que está en el camino, promocionando su nuevo álbum, «Life of a Showgirl» Entonces probablemente ella no estará allí.

«Life of a Showgirl» se lanzó el viernes pasado, y tiene una canción que parece ser sobre Kelce, llamada «Wood». Es un poco una canción romántica, pero Swift es todo crecido ahora, por lo que puede cantar más que ser intimidada en la escuela secundaria. Ahora, Swift está recibiendo buenas noticias desde el lanzamiento de su álbum, y se está derramando esta semana.

Buenas noticias para Taylor Swift

El álbum de Swift está fuera, y las críticas, en su mayor parte, son realmente brillantes. Ella no necesita los felicitaciones en este momento, pero aún debe sentirse bien obtener una gran prensa sobre el set.

«‘La vida de un showgirl’ de Taylor Swift combina nuevos y emocionantes giros sonoros con narraciones incisivas», Rolling Stone dice En su revisión del álbum. Maya Georgi de Rolling Stone agrega: «En su 12º álbum de estudio, Swift llega a todas sus marcas, desde nuevos y emocionantes giros sonoros hasta narraciones incisivas».

Pitchfork dice en su El viernes 3 de octubre, revisión del set que, mientras que gran parte del álbum «suena como gran parte de la música pop que has escuchado en los últimos 10 años y durante toda tu vida; pregunta que esta vez escuchas más de cerca, porque esto es Taylor Swift, con la enormidad del poder comercial y el significado cultural y el rango algorithmic que implica».

Agregan: «‘En mi industria, la atención es afecto’, dice Swift en su comentario de video que presenta ‘realmente romántico’. Ese es el trabajo de la showgirl: hacer que preste atención.

Las malas críticas no importan

No todas las revisiones fueron tan brillantes, pero eso no importa. Como señala la BBC«Las críticas tepidas no importaban. Spotify lo declaró su álbum más transmitido en un solo día. En el Reino Unido, disfrutó de las mayores ventas de primera semana en siete años. En este momento, parece que nada puede dañar a Swift».

Billboard agrega«El límite no existe para cómo se ha predicho al alto Swift, cada vez que su caída (o incluso una recesión notable) se ha predicho, ella sube más alto y guiño a sus detractores. Al volver a hacer himnos pop con humor, empatía, un poco de furia y gran cantidad de sabiduría, Swift asegura que el ascenso continuará».

El Jefes de Kansas City‘El próximo juego en casa está en contra del Leones de Detroit El domingo 12 de octubre, por lo que es probable que Swift esté allí, ya que es un juego en casa.