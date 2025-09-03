Taylor Swift realizó un espectáculo privado de tres horas para la familia de Jeff Jarrett

En una entrevista reciente con TMZ Sports (a través de Gente), El luchador del Salón de la Fama de la WWE Jeff Jarrett dijo que es conocido Taylor Swift Como ella «era una niña pequeña», y antes de que su esposa falleciera del cáncer de mama, realizó un concierto privado de tres horas para su familia y amigos.

Jarrett dijo que fue alrededor de la Navidad de 2006 cuando Swift, quien se mudó a la ciudad de Jarrett, Hendersonville, Tennessee, a una edad temprana, actuó para su familia. Jarrett explicó que su esposa estaba «realmente enferma» en ese momento y «falleció unos cinco meses después» del espectáculo privado.

La estrella de la WWE dijo que una amiga de Swift sugirió que pasara por su casa después del diagnóstico de su esposa. Inicialmente llegó a la casa de Jarrett sin su guitarra, pero «en realidad corrió a casa» para agarrarla porque sus hijas «querían que ella cantara y tocara».

Lo que comenzó como una pequeña reunión familiar se convirtió rápidamente en una fiesta de unas 45 personas después de que Swift comenzó a jugar. Llamó al día «una experiencia increíble».

«Al final de la tarde, Taylor jugó unas tres horas», recordó Jarrett.

Jarrett dijo que Swift, que solía cuidar a sus hijas, ha mantenido el contacto con su familia, lo que ha significado el mundo para sus pequeños.

«Pero qué relación tan genial se desarrolló», dijo. «Cuando mi esposa falleció, Taylor vendría y era muy bueno con las chicas».

Swift, una de las estrellas pop más queridas del mundo de la música, recientemente fue titular compromiso de zumbido al ala cerrada de Kansas City Chiefs Travis Kelce. Ella también tiene un nuevo álbum, «La vida de una showgirl«Que debuta el 3 de octubre.