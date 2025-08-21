Taylor Swift pone otro conjunto de variantes de vinilo ‘showgirl’ a la venta

Cualquiera que temiera que nunca tuviera otra oportunidad de comprar variantes de vinilo de Taylor Swift‘s «La vida de una showgirl«Puede dejar ese temor a un lado. Aunque las dos ediciones LP de edición limitada que Swift puso a la venta la semana pasada se agotó en su tienda web en una hora, ha regresado con una venta de dos versiones diferentes del álbum con una tercera portada completamente diferente, denominada» Baby’s Show Business Edition «.

El motivo de Vegas Showgirl continúa en esta imagen de portada recientemente presentado, fotografiada, como todas las otras obras de arte, de Mert Alas y Marcus Piggott. Esta edición está disponible en dos colores de vinilo: «Vinilo dorado de ramo de ramo encantador» y «Lakeside Beach Blue Sparkle Vinyl».

Su tienda web muestra que esta edición estará disponible durante 48 horas o «hasta el final de los suministros», lo que, como se señaló, terminó siendo menos de una hora para el lanzamiento anterior. El álbum se puede encontrar aquí.