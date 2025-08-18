Taylor Swift pone a la venta variantes de vinilo de ‘Life of a Showgirl’

Taylor SwiftEl último reloj de cuenta regresiva condujo a la presentación del lunes por la mañana de dos variantes de vinilo para ella «La vida de una showgirl«Álbum, apareciendo en su tienda web bajo el paraguas de» The Shiny Bug Collection «.

Ambas nuevas ediciones LP comparten la misma portada, de Swift en un atuendo de showgirl; Uno está en vinilo violento de mármol y el otro está en «vinilo de mármol de Wintergreen y ónix». Se dice que las dos prensas son ofertas únicas y estarán a la venta durante 48 horas, o mientras los suministros duren, como dicen.

Estas ediciones de vinilo alternativas siguen los talones de tres variantes de CD de lujo que salieron a la venta la semana pasada en la tienda web de Swift y se agotaron mucho antes de la hora final anunciada.

Todas las portadas para las ediciones estándar y de lujo del álbum usan el motivo de showgirl y señalan el tema declarado de Swift para el álbum, que es que refleja sus experiencias de equilibrio de espectáculos y su vida personal en la gira de épocas de casi dos años.

En el pasado reciente, Swift ha aumentado sus variantes con pistas de bonificación, incluida una edición de lujo de «The Tortured Poets Department» que fue casi el doble que la edición estándar, pero declaró en una aparición en un podcast con Travis Kelce que no lo haría esta vez. Por lo tanto, los fanáticos pueden contar con las diferencias en las ediciones de «showgirl» que tienen que ver con el embalaje y no el contenido.

«Con el ‘departamento de poetas torturados’, estaba como aquí, hay un volcado de datos de todo lo que pensé, sentí, experimentado en dos o tres años. Aquí hay 31 canciones. Esto es 12», dijo en el podcast. «No hay trece años, no hay otros que vendrán. Este es el disco que he querido hacer durante mucho tiempo. También quería que fuera cada canción en este álbum por cientos de razones, y no pudiste sacar uno y es el mismo álbum, no pudiste agregar una y ser … es correcto».

Ella continuó: «Ese enfoque y ese tipo de disciplina con la creación de un álbum y mantener el bar muy alto es algo que he querido hacer durante mucho tiempo», continuó. «Tiendo a escribir mucha música, por lo que es una tentación de lanzar mucha música. Pero a menudo, quería hacer un álbum que estuviera tan enfocado en la calidad y en el tema y todo lo que se ajusta como un rompecabezas perfecto que estas 12 canciones para mi 12 álbum, siento que lo logramos y estoy realmente feliz de eso».