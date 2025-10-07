Taylor Swift Party de un showgirl tops uk, taquilla de Irlanda

Taylor Swift«La fiesta oficial de lanzamiento de un showgirl» abrió en el número 1 en la taquilla del Reino Unido e Irlanda durante el fin de semana con £ 3.5 millones ($ 4.7 millones), según ComScore.

Warner Bros. ‘ «Una batalla tras otra«Ocupó el segundo lugar con $ 2.7 millones, lo que lleva su total acumulativo a $ 8.1 millones después de dos fines de semana. Universal» «Downton Abbey: el gran final«Se mantuvo resistente en el tercer lugar, tomando $ 1.17 millones por un total de $ 21.1 millones.

En el número 4, «The Smashing Machine» de los distribuidores de películas de entretenimiento, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, debutó con $ 1.16 millones. Warner Bros. ‘ Horror Hacer «The Conjuring: Last Rites» siguió en el número 5, agregando $ 690,000 por $ 23.3 millones acumulativos.

Dreamz Entertainment’s «Kantara A Legend: Capítulo 1«Aterrizó en sexto lugar con $ 464,000, mientras que» The Long Walk «de Lionsgate UK se colocó en séptimo lugar, ganando $ 373,000 por $ 5.5 millones en general.» HIS «de Universal ingresó a la lista en el número 8 con $ 373,000, superando limitando el compañero universal» The Bad Guys 2 «, que tomó $ 358,000 por un total de $ 18.6 millones de $ 18.6 millones.

Completando el top 10, el relanzamiento de Disney de «Avatar: The Way of Water» atrajo $ 343,000 en su primer cuadro.

Disney regresa al territorio de ciencia ficción este fin de semana con «Tron: Ares», la próxima entrega en la franquicia iluminada por neón del estudio. Dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, la película llega en más de 300 ubicaciones en todo el Reino Unido e Irlanda.

También se apertura de la aventura familiar de Kazoo Films «Night of the Zoopocalypse». El título animado se lanzará en más de 300 sitios.

Para los fanáticos de los clásicos de animación, «Corpse Bride» de Tim Burton y Mike Johnson, «Corpse Bride», regresa a los cines en una reedición 4K del vigésimo aniversario a través de Park Circus, proyección en más de 100 lugares. Anime Ltd continúa su programa de archivo con una respuesta 4K del thriller psicológico de culto de Satoshi Kon «Perfect Blue».

Curzon debuta el ganador de Sundance «PlainClothes», mientras que el drama del síndrome de Studiocanal Bows Tourette «I Swear». Batir las imágenes presenta el documental ganador de DocPoint «A Want in Her», y el lanzamiento de Vértigo despliega «Good Boy», una comedia de terror con temática canina de Ben Leonberg. El documental de la música «Omar y Cedric: si esto se pone raro», rastreando la asociación creativa detrás del Mars Volta, pantallas a través de la distribución de películas de Bulldog.

El público en idioma Punjabi es atendido por el «Raavi de Kande» de Zee Studios International, mientras que Miracle y excluyendo la luz presentan el documental de los mineros de 1984/85 «Iron Ladies».