Taylor Swift para aparecer en ‘Late Night With Seth Meyers’

Taylor Swift ha sido aprovechado ser el único invitado del sofá en «Noche con Seth Meyers«El 8 de octubre, poco después de su nuevo álbum» The Life of a Showgirl «, se lanzará el viernes.
La apariencia de Swift se conoce como un «Tay/Kover», con el cantante programado para tener una conversación sentada con Meyers. Anteriormente visitó Studio 8G para entrevistas en 2014 y 2021.
Esta será la segunda aparición nocturna de Swift después del lanzamiento de «Showgirl», ya que se anunció anteriormente que volverá a «The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon» el 6 de octubre. Ese episodio también contará con la invitada Keri Russell y una presentación musical por el formato.
Más por venir …